Tienjarige Kyano Keizer schrijft een gedicht over… de krant

Dichter in de dop

De 10-jarige Kyano Keizer, zoon van Martin en Amber Keizer, is gek op schrijven. Zo schrijft hij gedichten, verhalen en liedjes. Hij mailde de Nivo met een gedicht dat hij zelf heeft geschreven, met als onderwerp ‘De Krant’ (bij het verhaal vermeld). Door het enthousiasme bij de redactie, zijn we bij hem langs geweest.

Door Jo-Ann Klepper

Hoelang vind je schrijven al leuk en hoelang is dat al één van je hobby’s?

,,Zo’n vijf weken geleden moesten wij op school een opdracht maken bij het vak Taal, waarbij ik een gedicht moest schrijven. Dit vond ik zó leuk, dat ik vervolgens thuis ook gedichten ben gaan schrijven. Sindsdien heb ik in drie weken tijd in totaal acht verschillende gedichten geschreven.’’

Waar haal je je inspiratie vandaan om gedichten of verhalen te schrijven?

,,Ik heb niet echt inspiratie nodig om een gedicht te schrijven. Meestal kom ik gewoon bij een onderwerp op en wil ik daar vervolgens een gedicht over schrijven. Zo heb ik ook een gedicht geschreven over de oorlog, omdat mij dat heel interessant leek. Mijn vader heeft vervolgens een verhaal over Anne Frank voorgelezen, zodat ik meer over het onderwerp wist. Soms gaat het over Star Wars, the Beatles of heel beroemd zijn. Het is altijd verschillend.”

Hoe kwam je op het idee om het gedicht ‘De Krant’ te schrijven en waarom heb je deze naar Nivo gemaild?

,,Ik was een spelletje aan het doen samen met mijn oom Dennis. Ik vroeg of hij een onderwerp voor mij wist om daar een gedicht over te schrijven en hij zei toen ‘de krant’. Toen ik mijn gedicht uiteindelijk klaar had, vond mijn oom het zo’n goed gedicht dat hij met het idee kwam om hem naar de Nivo op te sturen, want misschien vonden jullie dat wel heel erg leuk.”

Heb je verder nog andere hobby’s?

,,Ik vind het leuk om te gamen, muziek te maken en te luisteren, te schrijven en te lezen. Zo vind ik Harry Potter heel erg leuk en ben ik ook groot fan van de Beatles. Daar heb ik ook een verhaal over geschreven. Soms schrijf en maak ik liedjes samen met mijn broertje, op de muziek van de Beatles, met onze band: De Rockets. Zo speel ik namelijk ook gitaar, basgitaar, de trompet en de drums. Dat vind ik ook heel leuk om te doen.”

De krant,

Een stuk in elkaar geduwd papier.

Papier, gemaakt van een grote plant.

Met artikelen over sport, interviews en nieuws. Mensen in het bos verwijderen veel van die grote plant, voor dat succesvolle stuk papier.

De krant.