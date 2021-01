Liefde is...

Dick en Annie: ‘Het is magie’

,,We woonden in de Dick Tolstraat, maar zijn verhuisd naar mijn ouderlijk huis”, begint Dick ‘Duim’ Bond. Zijn vrouw Annie ‘Slak’ Schilder gaat verder: ,,De kinderen zijn de deur uit, dus wat moeten we met zo’n kasteel. Daarnaast zitten we zes maanden per jaar op het Strandbad in Edam, dus dit is ideaal.”

Door Jan Koning





Dick is een van de oprichters van Mercuur Bouw en is al 34 jaar gelukkig met ‘zijn’ Annie. Hij heeft onlangs wegens gezondheidsredenen zijn aandelen verkocht en is als ZZP’er doorgegaan. ,,Wel een stapje terug gedaan, hoor. Dat wordt me gelukkig ook gegund door mijn collega’s. Ik heb namelijk een flink jasje uitgedaan.”

Annie & Dick dus. Op volgorde van leeftijd en dat was ‘vroeger’ nog wel een dingetje. Annie : ,,We zagen elkaar voor het eerst in ’t Gat van Nederland. Op zondagavond. Dat was toen dé avond dat je op stap ging.” Dick: ,,En ik zal je vertellen, Annie begon. Ja, en als er eentje de hele tijd voor je op een neer staat te huppelen om je aandacht te krijgen, dan ga je op een gegeven ogenblik wel overstag, haha.”

,,Ik zag hem die avond echt voor het eerst”, gaat Annie verder. ,,Ik vond het wel een mooie verschijning.” Dick (lachend): ,,Laten we zeggen dat ik toen een knappe dag had.” Annie: ,,Die avond bracht hij me naar huis en kusten we voor het eerst. We waren ook geen kinderen meer. Ik was 26 en Dick 21. Het was voor mij liefde op het eerste gezicht, maar hij hield de boot een beetje af. Zo’n knappe toyboy kon ik echter niet laten lopen.”

Dick: ,,Het was inderdaad wel een dingetje dat Annie ouders was dan ik. Mijn vader maakte er niet zo’n heisa over, maar mijn moeder toch wel. Die vond het maar niets dat Annie al een leven had gehad en dat het niet allemaal volgens het boekje ging. Ik had daar echter maling aan. Ik doe wat ik wil en was stapelgek op haar.” Annie: ,,Ik woonde al op een flatje en eerlijk is eerlijk, Dick bleef al heel snel vaak bij mij. En ja, hij was enig kind dus zijn moeder vond dat ik hem van haar afpakte. Uiteindelijk accepteerde ze me wel, hoor. Al duurde het wel even.”

Volgens Dick was het de magie die hem en Annie samenbracht. ,,Dat is het. Liefde Is magie en als het goed is, dan blijft dat. En het is gebleven, want ik weet zeker dat als ik haar morgen opnieuw zou vragen, dat ze weer ja zal zeggen.” Annie: ,,En andersom idem dito. Kijk, dat knappe ga je op een gegeven moment wel aan wennen (zegt ze met een brede grijns, red.), maar we zijn gewoon voor elkaar gemaakt.”

Dick: ,,En we hebben het zeker niet makkelijk gehad in het begin. Een moeilijke tijd, zeg maar. Annie kreeg baarmoederhalskanker waardoor we al snel aan kinderen moesten beginnen. We mochten echter niet trouwen, omdat ik een belastingschuld had vanwege een faillissement. Dus dat was sowieso al ‘not done’ op het dorp. Ik won gelukkig het proces, waardoor we groen licht kregen, maar het was even heel veel achter elkaar. Net ontvoerd uit de bar vandaan en binnen no-time huisje, boompje, beestje.”

,,Vooral in het begin moest ik echt continu de deur uit om die schuld weg te werken, maar we zijn er uiteindelijk toch doorheen gekomen. Samen sterk.” Annie: ,,Als je echt om elkaar geeft, laat je elkaar ook niet in de steek in moeilijke tijden. Daaraan kun je zien hoe diep de liefde zit. Dat is namelijk liefde.” De liefde die bezegeld wordt met twee dochters. Dick: ,,Twee gouwe schatten. Met twee gouwe schoonzoons erbij. De rotzakken, haha!” Annie: ,,Ja, die krijg je er gratis bij en het is maar afwachten wie er in de stoel komt te zitten. Wij hebben het gelukkig wel getroffen, hoor.”

Nadat ze moeilijke tijden achter zich hebben gelaten, volgt er een prachtige tijd. Een tijd waarin ze samen veel van de wereld hebben gezien. Dick: ,,We vieren het leven en houden absoluut van een feestje. Als er ergens kermis is – of het nou Edam of Volendam is – staan we vooraan.” Annie: ,,En genieten ook van verre reizen. Zo zijn we in Indonesië – Java, Sumatra, Bali – geweest. We hebben met de camper een rondreis gemaakt door Alaska en Canada, we zijn in Nieuw-Zeeland geweest waar Dick familie heeft wonen. Wilden vorig jaar eigenlijk naar Vietnam, maar dat kon vanwege de Corona niet doorgaan.”

,,Overigens zijn we ook 25 jaar met de kinderen in onze eigen caravan naar de camping geweest in Spanje en Frankrijk. Hoewel dat echt geen luxe was, is dat hetgeen waar de kinderen het nu nog over hebben. Een prachtige tijd.” Dick: ,,Op ons veertigste hebben we ook nog leren skiën, samen.” Annie: ,,En dan kunnen we elkaar ook lekker uitlachen.” Dick: ,,En een beetje op de kast jagen, want anders is er niks aan. Ze weet namelijk dat ik altijd gelijk heb, alleen geeft ze dat natuurlijk nooit toe.” Annie: ,,Gelukkig is dat andersom precies hetzelfde.”