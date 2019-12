Dien en Carl Pfeiffer zestig jaar getrouwd

Burgemeester Lieke Sievers bracht donderdag een felicitatiebezoek aan het echtpaar Carl en Dien Pfeiffer-Hangard, die op zondag 22 december hun 60-jarig huwelijk vieren. Sinds een jaar wonen Dien (86) en Carl (94) op het Kloosterhof 340.

De burgemeester kwam de felicitaties namens het gemeentebestuur overbrengen en had een fraai bloemstuk meegenomen voor het diamanten paar. Het jubilerende stel is, ondanks hun hoge leeftijd, nog gezond van lijf en leden.

Met veel plezier wonen ze in de nieuwe appartementenflat. Dien en Carl Pfeiffer zijn in onze gemeente alom bekend. Ze zijn de medeoprichters van zwemvereniging De Pinguins, waar Carl vele jaren voorzitter van is geweest en Dien het secretariaat voor haar rekening nam.