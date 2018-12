Dijkje in Boelenspark vol met scheuren

Het dijkje in het Boelenspark tussen de Burg. van Baarstraat en Torenvalkstraat, dat langs de vaart ligt tegenover de Jupiterlaan, komt er steeds belabberder bij te liggen. Het asfalt is op sommige plaatsen flink aan het scheuren en het dijklichaam zakt langzaam aan steeds meer het park in.

De gemeente is nu in overleg met het Hoogheemraadschap wat er moet gebeuren om dit dijklichaam weer gelijk te krijgen. Want na het ophogen en nieuw asfalteren zal het pad ook horizontaal moeten liggen. De gemeente is nu in afwachting van instructies die door het Hoogheemraadschap gegeven worden.