Suus den Boer heeft doneeractie voor haar ernstig zieke vriendin Michelle Timmer

Dip Mee Voor Dibbes

Ze is – mede door de liefde uit Volendam – al een eind onderweg, maar ze is er nog niet. Suus den Boer startte een doneeractie voor haar ernstig zieke vriendin Michelle Timmer. Met die actie wil ze geld inzamelen voor de training van het hondje Dibbes, zodat deze kan opgroeien tot een hulphond.

Door Jan Koning

De 35-jarige Michelle Timmer heeft chronische sarcoïdose. Deze zit bij Michelle in haar lymfe en mogelijk in haar lever. Als gevolg hiervan gaan ook haar ogen ernstig achteruit. Verder heeft ze Syndroom van Tietze en dunne vezel neuropathie. Omdat ze heftige pijnaanvallen heeft en geregeld flauw valt, is haar leven – en dat van haar familie – drastisch veranderd.

,,Omdat ik vaak flauwval, mag ik eigenlijk niet meer alleen zijn. Daarom zou een hulphond echt uitkomst bieden. De verzekering vergoedt echter alleen geleidehonden, zoals een blinde geleidehond of ADL-honden voor mensen die zelf het lichtknopje niet meer kunnen vinden.” Michelle en haar vriend Oscar hebben inmiddels een hondje aangeschaft die luistert naar de naam Dibbes. ,,Om hem te trainen en te vormen tot een echte hulphond is een opleiding nodig. Bulters Mekke is de enige instantie binnen Nederland die zo’n training aanbiedt. Zij komen aan huis en zorgen dat je hond – die je zelf hebt aangeschaft – getraind wordt. De zorgverzekering vergoedt dit echter niet. Die wijzen naar de gemeente (WMO, red.) en de gemeente wijst ondertussen weer naar de zorgverzekering. Vandaar dat je dus tegen een muur aanloopt.”

Persoonsalarm

Alleen de training van kleine Dibbes kost €22.000,-. Inmiddels is van dit bedrag al ruim 60% opgehaald. Dit mede door de bijdrage van Volendammer bedrijven als Paviljoen Smit-Bokkum, Baltus Volendam, Sportschool B-Active en Sier & Jonk op de Koemarkt in Purmerend. ,,Het gaat om jaren training waarin ze de hond leren om alleen gefocust te blijven op mij. Ik val dus regelmatig flauw en heb een persoonsalarm. Als ik echter ergens op val en niet meer wakker word, kan ik niet op die knop drukken. Daarom leren ze de hond om dit voor me te doen.”

,,Daarnaast kan ze medicijnen halen als ik bijvoorbeeld in de badkamer zit en een heftige pijnaanval krijg. Hoewel er nog geen medicijnen zijn die het verhelpen, verlicht bijvoorbeeld Morfine wel een beetje. Het maakt me wat rustiger. Wat we nog niet zeker weten, maar wat we wel hopen, is dat Dibbes het wel voelt aankomen als ik flauw ga vallen. Dat ze het aan kan geven, zodat ik kan gaan zitten. Ik voel het zelf namelijk niet aankomen. Net als dat ik de pijnaanvallen niet voel aankomen. Die zijn er gewoon uit het niets. Honden blijken hier een soort van zesde zintuig voor te hebben en ik hoop dat onze Dibbbes dat ook heeft en me hierbij kan helpen.”

Ontzettend dankbaar

Dibbes is naamgever van de Facebookpagina Dip Mee Voor Dibbes. Hier kunnen bedrijven gratis een cadeaubon of dienst doneren. ,,Mensen kunnen een lootje kopen en we verloten de prijzen onder de winnaars. De gehele opbrengst gaat naar de doneersite. Dit is www.doneeractie.nl. Als je dan als zoekopdracht Hulphond Michelle intypt, kan het niet missen.”

Er lopen momenteel nog verschillende acties op de pagina waaronder een mega-actie van FC Volendam. Voor €10,- kan men een lootje kopen en maakt men kans op een geheel verzorgd VIP-arrangement voor 4 personen bij FC Volendam. Dit is inclusief een 3-gangendiner in de Runderkamp Lounge. Michelle: ,,Toen ik werd gebeld voor deze actie schoot ik helemaal dicht. Ik kon geen woord meer uitbrengen, maar ben ze zo dankbaar. Net als dat ik iedereen die ons helpt - op welke manier dan ook - ontzettend dankbaar ben.”

Op de foto links Oscar, midden Michelle, rechts Mads.