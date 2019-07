Diploma-uitreikingen in het Don Bosco College

Dinsdagavond vond in de aula van het Don Bosco College de uitreiking van de diploma’s plaats voor de leerlingen van het vmbo. Op donderdagavond zat de zaal ook weer bomvol tijdens de diploma-uitreiking voor de leerlingen van het vwo en havo.

Namens de afdeling vwo hield Henk Rollingswier een toespraak en voor de havo-geslaagden docent Douwe van Domselaar. De examenresultaten waren weer uitstekend op het DBC en zelfs beter als vorig jaar.

Voor vwo en havo is 95 procent geslaagd en vmbo telde 98 procent geslaagden. In totaal 12 leerlingen wisten cum laude te slagen. Deze leerlingen werden apart naar voren geroepen en kregen een bos bloemen en een kadobon aangeboden.