Jari Vlak maakt per direct interessante stap naar FC Emmen

‘Dit is goed voor mijn ontwikkeling’

Opeens ging het heel snel. Enkele uren voordat zijn (oud-)ploeggenoten koploper Cambuur wederom in Leeuwarden zouden verslaan, stapte Jari Vlak niet in de spelersbus van FC Volendam maar in de auto naar het noorden. De middenvelder kwam rond met FC Emmen en gisteravond – na het ter perse gaan van deze krant – maakte hij al deel uit van de selectie voor de wedstrijd tegen Heracles Almelo.

Door Eddy Veerman





Donderdagmorgen wees alles er in zijn geboortedorp op dat hij terug zou keren in de basis, maar hing er al iets in de lucht. ,,Ik wist wel dat ze mij een interessante speler vonden.” Er kwam iets op gang toen Emmen-middenvelder Michael Chacon besloot naar zijn geboorteland Colombia te gaan. ,,Dinsdagavond kreeg ik het bericht dat Emmen geïnteresseerd was en me wilde halen, woensdag belde de trainer (Dick Lukkien, red.). Ik had een goed gevoel bij dat gesprek en voor mezelf was ik er daarna uit.”

Vrijdagmorgen kwamen de twee clubs tot overeenstemming en ‘s middags kwam de speler rond, voor een contract dat hem voor tweeënhalf jaar aan de – op dit moment – nummer laatst van de eredivisie bindt. ,,Tuurlijk denk je overal over na”, weet de 22-jarige middenvelder dat het ook zo zou kunnen zijn dat FC Emmen aan het eind van dit seizoen degradeert en FC Volendam de omgekeerde weg aflegt. ,,Het is een belangrijke beslissing in mijn leven. Het speelde mee dat mijn contract bij Volendam afliep. Dan kun je wachten, maar als er dan een club komt, die jou graag wil hebben, met een goed verhaal komt en te laag staat voor hoe ze voetballen, dan is dat een kans om een stap hogerop te maken. En het is goed om eens buiten Volendam op eigen benen te staan, dat is goed voor mijn ontwikkeling. Dat vond Wim ook”, doelt hij op de trainer van Volendam. ,,Ik ga er volle bak voor. Achteraf kun je alles makkelijk zeggen, maar mijn gevoel zei dat ik dit nu moest doen.”

FC Volendam had nog geen nieuwe aanbieding bij hem neergelegd. ,,Als ze wel waren gekomen met een bod, had het mijn keuze moeilijker gemaakt. Ik ben hier deze anderhalf jaar heel erg vooruit gegaan en het is ook niet zo dat ik graag weg wilde. Ook al waren de laatste weken niet de leukste.” De middelste van de drie voetbalbroers had de pech dat hij tijdens een voetbalvrij weekeinde één keer vanaf de dijk met wat jongeren bij elkaar zat in een loods en op punt van vertrekken de politie zag binnenkomen. Duizenden dorpsgenoten overtraden in de afgelopen maanden ‘de regels’, maar Vlaks naam werd openbaar gemaakt. Hij werd door de club voor één wedstrijd geschorst en begon daarna steeds op de bank.

,,Maar dat overheerst echter niet. Ik vertrek met opgeheven hoofd, heb mijn hele leven bij de RKAV en FC gelopen en het voelt heel goed als ik daar aan terugdenk. Het is een warm bad geweest en het heeft me gevormd als voetballer en als mens, dat vergeet je niet meer.” Zoals ook de herinneringen aan de extatische vreugde na doelpunten in thuiswedstrijden hem bij zullen blijven. ,,Dat je dan op die volle tribune met de Hekside afloopt, dat was mega.”

Zijn Volendamse voetbalvrienden, zoals Alex Plat en Marco Tol, waren verrast met zijn plotse transfer. ,,Die zagen het niet aankomen, maar waren heel blij voor me, dat was mooi.” Wellicht heeft hij gisteravond al gedebuteerd voor Emmen, de club die anderhalf jaar geleden een ander (voetbal)maatje wilde inlijven: Joey Veerman. Die zou echter naar Heerenveen vertrekken. Dat betekent dat de twee, die als kinderen op het grasveldje bij Jari’s ouders voor de deur menig uurtje voetbalden, in mei herenigd worden in de eredivisie. Als speler van FC Emmen en Heerenveen.