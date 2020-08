Padel: fanatieke sportbeleving bij ondergaande zon en verlichte kooi

‘Dit is ook weer Volendam, uniek’

Het eerste lokale (Slagerij Runderkamp Havenhof) padeltoernooi met aansluitend het landelijke evenement (RABO P500-toernooi) werd meteen een onvergetelijke. ,,Dit is ook weer Volendam, echt uniek”, zei Kees Kwakman nadat hij donderdagavond onder grote belangstelling bij zonsondergang toch verrassend de finale van de Dijkzicht-leden speelde en even na elven had verloren. In het weekeinde kon het publiek vervolgens genieten van de kunsten van de nummers één van Nederland én de gelegenheidsdeelname van toptennisster Kiki Bertens.

Door Eddy Veerman

Gezien zijn huidige status (analyticus bij FOX Sports) was het logisch dat Kees Kwakman na afloop van de zinderende finale in de hoogste categorie (B) de microfoon ter hand nam en de organisatie bedankte. ‘Ballap’ maakte al wel wat mee als voetballer in binnen- en buitenland, stortte zich na zijn loopbaan op tennis en raakte verknocht aan het padelspelletje. Dagenlang traden koppels uit Edam-Volendam onder tropische temperaturen tegen elkaar in het strijdperk en donderdag werden de halve finales en aansluitend de finales gespeeld.

Kwakman vormde een gelegenheidsduo met Pieter Zwarthoed, die over een uitmuntende techniek beschikt. In de poulefase speelde het duo ook al tegen hun latere tegenstanders in de finale, Hendrie Kwakman (pum) en Peter Runderkamp. Dat duo, gelouterd op de tennisbaan, won toen in de super tie-break van de derde set (10-7).

Donderdagavond volgde een herhaling, voor zo’n 250 meelevende toeschouwers, in Spaanse sferen, daar waar de sport razend populair is. Opnieuw dwongen Pieter Zwarthoed en Kees Kwakman een derde set af en opnieuw gaf de ervaring – en de klasse – van hun tegenstanders de doorslag: 6-3, 5-7, 6-3. Zo won Peter Runderkamp aan de zijde van Hendrie Kwakman als naamgever zijn eigen toernooi. ,,Het is een fantastische week, met zoveel deelnemers en mensen langs de kant. Dit kan volgend jaar weer aan.”

In de C-categorie werd ook op behoorlijk niveau gestreden. In de eindstrijd waren Roy van Antwerpen en Arjan van den Berg te sterk (7-5, 6-1) voor Jeffrey Schilder en Mike Smit. In de D-categorie hadden Huub van Maanen en Ronald Schut ook twee sets (6-3, 6-4) nodig om Dennis en Robin van den Berg van zich af te schudden.

In het weekeinde volgde het RABO P500-toernooi, een circuit van zes topevenementen door het land. Dat padel populair is, bleek in de week voorafgaand al. Veel voetballers en tennissers beoefenen de sport inmiddels en de tennisbond (KNLTB) heeft de sport ook omarmd. Eén van ’s wereld beste tennissters, Kiki Bertens, greep het toernooi in Volendam aan om ook een keer deze opkomende racketsport in toernooi vorm te spelen. Bertens, die vanwege de coronasituatie afzegde voor de US Open in Amerika, schreef zich in met collega-tennisster Richel Hoogenkamp.

Ze kwamen in de tweede ronde uit tegen onze dorpsgenoten Geranne Veerman en Giséla Kemper, die maar één game wisten te veroveren. Het duo toptennissters sneuvelde in de halve finale en daarin vond bij de mannen ook dorpeling Jasper Smit, die in de jaren voorafgaand steevast in deze week op baan 1 het Palingtoernooi tenniste, zijn waterloo.

Smit speelde met zijn voormalige dubbelpartner in het tennis, Martijn van Haasteren. Zoals verwacht moesten zij hun meerdere erkennen in de nummers één van ons land (en latere winnaars), Bram Meijer en Uriël Maarsen: 1-6, 5-7. Naast Smit mochten Hendrie Kwakman en Peter Runderkamp deelnemen aan het hoofdtoernooi – ze kregen een wild card als winnaars – en zij deden het zeer verdienstelijk in de eerste ronde: 4-6, 4-6.

Direct nadat het duo Maarsen/Meijer met overmacht de finale had gewonnen, dankte Jasper Smit als lid van de wedstrijdleiding de deelnemers, het publiek en de sponsors. Namens de Rabobank verrichtte Johan Keizer zondag de prijsuitreiking. Hij liet geen twijfel bestaan dat de bank het toernooi, gezien de groei van de sport in onze gemeente, volgend jaar weer sponsort.