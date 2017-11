Yoni Runderkamp verbindt het heden en verleden met elkaar in Het Chocoladehuys in de Sint Jozefstraat

‘Dit is waar mijn hart sneller van gaat kloppen’

Het Chocoladehuys van Yoni Runderkamp is niet zomaar een winkel waar chocolade wordt gemaakt en verkocht. Het is een plek waar het heden en verleden met elkaar zijn verbonden. Waar achter ieder detail een verhaal zit. Waar een onvoorwaardelijke liefde voor chocolade wordt gekoppeld aan kunst. En waar creativiteit samenkomt met de durf om te ondernemen. ,,Ik had na mijn studie aan de TU Delft aan de slag kunnen gaan bij een mooi en groot bedrijf. Maar dit is waar mijn hart sneller van gaat kloppen.”

De winkel van Yoni is pas een paar weken open. Maar zoals dat vaker gaat in Volendam, weet vrijwel het hele dorp al van het bestaan van Het Chocoladehuys in de Sint Jozefstraat. ,,Ik dacht nog: als we straks open zijn, kan ik lekker rustig aan mijn website gaan werken”, vertelt de eigenaresse terwijl ze een kopje koffie en wat bonbons serveert. ,,Dat gaat dus niet lukken. We zitten tot het einde van het jaar zo goed als vol met workshops, de bestellingen voor Sinterklaas en Kerstmis stromen al binnen en er komen ook veel mensen langs om gewoon even een kijkje te nemen in de winkel. De eerste reacties zijn overweldigend. Dat doet me heel goed.”

Voldoening

Veel mensen vragen zich af waar Yoni de tijd vandaan haalt. Naast het runnen van haar eigen bedrijf werkt ze namelijk nog drie dagen per week als wiskundelerares op het Nelson Mandela College in Purmerend. ,,Als je iets leuk vindt, geeft dat je energie”, verklaart ze. ,,Ik vind zowel het werk op school als in de chocoladewinkel ontzettend leuk. Als ik klaar ben in Purmerend, stap ik meteen in de auto om naar Volendam te rijden en mijn schort aan te trekken. Ik heb in deze nieuwe winkel voor het eerst echt de ruimte om mezelf te kunnen uitleven, met al m’n machines en gereedschappen bij elkaar. Heerlijk.”

‘Je slaapt zeven of acht uur per dag,

maar dan heb je er

nog minimaal zestien over’

Het Chocoladehuys is van woensdag tot en met zaterdag geopend. Yoni maakt bijna alle chocoladeproducten zelf, achterin de winkel. ,,Zonder mijn familieleden en vriend Kees had ik het nooit kunnen waarmaken, want zij verzetten bergen voor me. Ook voor mij gaat er alsnog heel veel tijd in zitten, maar een dag bestaat uit 24 uren, hè? Je slaapt zeven of acht uur, maar dan heb je er nog minimaal zestien over…”

Oudhollands

Een van de eerste dingen die opvalt als je Het Chocoladehuys binnenloopt, is de sfeervolle inrichting. Het is klassiek en straalt gezelligheid en toegankelijkheid uit. Er hangt een goede vibe, zoals dat zo mooi heet. ,,Ik durf niet te zeggen of ik zelf heel toegankelijk ben, maar ik denk wel dat mijn persoonlijkheid in deze winkel zit”, glimlacht de Volendamse. ,,Ik hou van dat klassieke en gezellige gevoel. En van warme kleuren. Dat zie je terug in het interieur, maar ook in de vloer. Ik heb bewust voor tegels met een terracottakleur gekozen. Vroeger zag je dat heel veel. Ga maar eens langs bij een oudhollandse boerderij, dan kom je zo’n vloer regelmatig tegen. Het leuke is: de tegels worden mooier naarmate ze worden gebruikt. Ze krijgen steeds meer beschadigingen en daardoor komt er echt leven in.”

Choc

De oprichting van Het Chocoladehuys komt niet helemaal uit de lucht vallen. Yoni werkt al jarenlang in deze branche. Ze begon vijf jaar geleden - tijdens haar studie Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft - met een pop-up store aan het Havendijkje. Toen verkocht ze de chocolade nog onder de naam van De Bonte Koe, een bestaand bedrijf. ,,Na een paar maanden was dat project afgerond en leerde ik een man kennen uit Wormerveer. Van hem heb ik heel veel geleerd op het gebied van chocolade maken. Niet veel later ben ik samen met een klasgenootje begonnen met een nieuwe pop-up store in de Tuinstraat. Dit keer onder onze eigen naam: Choc. Daarna heb ik ook in Haarlem en in de Volendam Experience een winkeltje gehad. Het waren steeds losse projecten. Het kwam en het verdween weer.”

Geheime bezichtiging

Maar ondertussen had Yoni wel zóveel spullen verzameld dat ze het niet meer in haar eigen huis kon opslaan. Ze is daarom uitgeweken naar het kantoor van haar vader Wim. ,,Maar dat kon na verloop van tijd ook niet meer. En dat was het moment waarop ik dacht: waarom ga ik niet een keer kijken in de Jozefstraat? Dat pand stond al anderhalf jaar te koop en het ligt op een steenworpafstand van ons huis in de Conijnstraat.”

‘Alle authentieke dingen

die we hebben gevonden

tijdens de verbouwing,

hebben we bewaard’

Ze vroeg stiekem een bezichtiging aan, buiten de weet van haar vriend Kees Brinkkemper om. ,,Ik dacht: Kees ziet me weer aankomen met mijn ideeën. Vandaar dat ik eerst zelf even ben gaan kijken. Toen ik de deur opende, zag ik al meteen dat er genoeg mogelijkheden waren. Ik ben naar huis gegaan, heb een tekening gemaakt en vertelde het hele verhaal aan Kees. Het verbaasde me dat hij meteen enthousiast was. We hebben samen een tweede bezichtiging ingepland en zijn daarna het financiële plaatje gaan regelen.”

Oude raampjes

De nieuwe winkel van Yoni lijkt in niets meer op het stoffige kantoor dat het voorheen was. De 27-jarige chocoladekunstenares kocht het pand in juni en liet het binnen een paar maanden omtoveren tot een sfeervol onderkomen. ,,Tijdens de verbouwing kwamen we een put tegen met allerlei puin erin. Bij het uitgraven van al die rommel zagen we opeens een heleboel prachtige delfsblauwe tegeltjes liggen, in perfecte staat. Even later ontdekten we bij het kaal halen van een wand ook een paar stokoude raampjes. Ik denk serieus dat die uit de tijd komen dat dit pand werd gebouwd, nog voor 1900. Geweldig.”

De delfsblauwe tegeltjes schitteren nu in Het Chocoladehuys. Ook de oude raampjes wil Yoni als decoratie gaan gebruiken. ,,Alle authentieke dingen die we hebben gevonden, hebben we bewaard.”

1958

Tijdens de verbouwing is de creatieve ondernemer tevens begonnen met het bedenken van een naam en logo voor de winkel. ,,Ik wilde een naam die een Volendammer, maar ook een toerist aanspreekt. Een naam die laat zien dat je een kwaliteitsproduct verkoopt. Op een gegeven moment zei mijn schoonzus: waarom doe je niet iets met Huys? Dat straalt ambachtelijkheid uit en het hangt tevens nauw samen met de geschiedenis van dit pand, want vroeger zat op deze plek Het Kaashuys. Ik liet het bezinken en kwam tot de conclusie dat Het Chocoladehuys eigenlijk aan alle eisen voldoet.”

‘Het logo is een zijaanzicht

van een tekening van

ditzelfde pand uit 1958’

Ook het logo heeft een historisch tintje. Yoni heeft het zelf ontworpen. ,,Tijdens de verbouwing hebben we bij het Waterlands Archief tien documenten verzameld van de verbouwingen die dit pand heeft ondergaan. Het was eerst een paardenstal, toen een huis, toen een huis met een winkel en uiteindelijk heeft het in 1958 de status van winkelruimte gekregen. Van de aanvraag die destijds is gedaan, hadden we een verbouwingstekening bemachtigd. En die heb ik gebruikt voor het logo. Het is een zijaanzicht van een tekening uit 1958. Het logo en de naam horen dus echt bij dit pand.”

Cirkel rond

En dan is er nog het interieur. Yoni heeft het via Marktplaats gekocht van een ondernemer uit Limburg. Op dat moment had ze al wel een bezichtiging gedaan in het huidige pand in de Sint Jozefstraat, maar een definitieve krabbel was er nog niet gezet. ,,Maar toen ik dit op Marktplaats tegenkwam, dacht ik: die winkel gaat er toch wel komen en een mooiere inventaris dan deze ga ik waarschijnlijk niet meer vinden. Mijn vriend Kees stribbelde in eerste instantie een beetje tegen, maar hij was uiteindelijk snel overtuigd. We hebben het samen opgehaald in Limburg en daarna naar een opslagplaats in Volendam gebracht. Vier maanden later, toen de handtekeningen waren gezet en de verbouwing grotendeels gereed was, hebben we het naar onze nieuwe winkel gebracht. En wat denk je? Het paste precies.”

‘Los van al die mooie verhalen

kun je hier natuurlijk ook terecht

voor de allerlekkerste chocolade’

Op 22 oktober is de winkel officieel geopend. Yoni koos ervoor om de opening te laten verrichten door Klaas Smit, ook wel bekend als de elftalleider van FC Volendam. Gerrit, de vader van Klaas, heeft ooit Het Kaashuys opgericht en Klaas heeft die winkel zelf ook jarenlang gerund. ,,Zij hebben met het hele gezin in dit pand gewoond”, vertelt Yoni. ,,Daarom heb ik hen allemaal een uitnodiging gestuurd. Na afloop vertelden ze me dat ze daar een heel warm gevoel aan overhielden. Voor mij was daarmee de cirkel rond. De historie van dit pand is in Het Chocoladehuys weer tot leven gekomen. Dat vind ik een leuke bijkomstigheid. Want los van al die mooie verhalen kun je hier natuurlijk vooral gewoon terecht voor de allerlekkerste zelfgemaakte chocolade…”

Openingstijden Het Chocoladehuys:

Woensdag van 13:00 - 17:30

Donderdag van 09:30 - 17:30

Vrijdag van 09:30 - 17:30

Zaterdag van 09:00 - 16:00



‘De uitdaging is om nooit “nee” te hoeven zeggen’

Er is bijna niets op het gebied van chocolade dat Yoni Runderkamp niet kan maken. Vrijwel alle verzoeken die klanten bij haar neerleggen, kan ze inwilligen. ,,Ik heb heel veel mallen, maar niet van elk figuur is een mal”, vertelt de eigenaresse van Het Chocoladehuys. ,,In zo’n geval moet je dus creatief zijn. Ik heb mezelf een techniek aangeleerd waarbij ik kan tekenen met chocolade. Als ik een simpele tekening kan vinden van een bepaald figuur, dan kan ik daar chocolade van maken. Zo heb ik dat bijvoorbeeld ook met bokshandschoenen gedaan. Het is mijn uitdaging om nooit “nee” te hoeven zeggen. Voor elk thema heb ik wel iets en als mensen een speciale wens hebben, kan ik die bíjna altijd in vervulling laten gaan.”