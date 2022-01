Vissersvereniging bereidt rechtsgang voor en zinspeelt op crowdfundingsactie

‘Dit plan gaat de doodsteek betekenen voor visserij’

Het 'Actieplan toekomstbestendig visserijbeheer IJsselmeergebied’ moet van tafel. Dat was de inzet van IJsselmeer Vissersvereniging Sint Petrus tijdens de laatste vergadering met het ministerie. Volgens dit samenwerkingsverband is het plan de doodsteek voor de visserij op het zoetwatermeer. Daarin staan namelijk verdere beperkingen voor een sector die volgens de vissers toch al weinig ruimte krijgt. Het lijkt uit te gaan draaien op een rechtszaak tegen het plan. Alleen voldoende geld om de proceskosten te kunnen dekken is nog benodigd. Daarom zinspeelt men op een crowdfundingsactie.

Door Laurens Tol





Overheden investeerden samen 9,2 miljoen in het Actieplan. Dit werd ondertekend door bijvoorbeeld natuurorganisaties, provincies en de visserij-producentenorganisatie. Sint Petrus weigert dit. Hein Koning was onlangs namens deze vereniging aanwezig bij een vergadering met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV). Twee Volendammer vissers waren eveneens present. Deze bijeenkomst vindt tweejaarlijks plaats.

Hein vertelt: ,,We merkten tijdens de vergadering dat het ministerie wil dat dit plan gewoon doorgaat. De ambtenaren met wie wij spraken willen dit duidelijk ten uitvoer brengen. In hoeverre dit kan, dat is nog de vraag. Na de online bijeenkomst zijn wij doorgegaan met het stellen van vragen. Op dit moment ligt de bal weer bij het ministerie. Zij moeten daar weer antwoord op geven. Ik gaf tijdens de vergadering namens de vissers aan dat we gerechtelijke stappen overwegen tegen het Actieplan. Een vrouwelijke vertegenwoordiger van LNV zei toen: ‘Nou, dat is uw goed recht. Dat zijn de juiste stappen’. Zij zijn ook maar ambtenaren die dit moeten uitleggen aan de vissers.”

De afgevaardigden van het ministerie leken volgens Hein de opdracht te hebben om het plan door te drukken. Daarom komt er voor de vissersvereniging geen bevredigend resultaat uit de gesprekken. Het enige dat voor een doorbraak kan zorgen, lijkt een uitspraak van de rechter te zijn. ,,Wat daar uitkomt, dat is beslissend. Alles wat wij zeggen of roepen, dat helpt uiteindelijk niks. Je moet het daarom voor de rechter brengen. Maar daar heb je wel geld voor nodig en dat is waar wij op dit moment een oplossing voor proberen te vinden.”

Onderschrijving van het Actieplan is voor Sint Petrus niet bespreekbaar. Wil de visserijsector toekomst hebben, dan moet de uitvoering ervan worden tegengehouden, stelt zij. ,,Dit plan voor duurzame visserij gaat de doodsteek betekenen voor de visserij. Dan gaan ze nog meer beperken en het de vissers nog moeilijker maken. De hoge kosten voor het moeten aanvragen van visvergunningen zijn daar een voorbeeld van. Kortom, het touw wordt steeds strakker aangetrokken. De betrokken milieuactivisten zijn zo machtig, die willen het hele IJsselmeer voor zichzelf.”

Hein wijst nog maar eens op het belang van de instandhouding van de lokale visserij. Die is niet alleen belangrijk voor de voedselvoorziening, maar ook van immateriële waarde. Bij het ministerie staart men zich te veel blind op de eigen tellingen en grafieken, zoveel is Sint Petrus wel duidelijk. Deze laten volgens de vereniging iets anders zien dan de werkelijkheid.

,,Als Volendammer organisaties – bijvoorbeeld de FC – een mooi beeld van het dorp willen schetsen, dan wordt altijd de VD64 erbij gehaald. Dit is één van de nog twee of drie overgebleven vissersschepen. Als het doorgaat zoals het nu gaat, dan zal dat er in de toekomst ook niet meer zijn. Op deze manier is er geen opvolging te vinden. Wij doen daarom alles wat we kunnen om de omstandigheden weer wat beter te maken voor de vissers en wat er nog over is in stand te houden. Dit is ook goed voor de uitstraling van Volendam en de toeristenindustrie.”

Hein kijkt ook naar de beroepsgroep zelf. Volgens hem is de huidige situatie mede ontstaan door de houding van de vissers in de laatste decennia. Veel van hen zijn het volgens Hein ook niet eens met Actieplan en het beleid van hun producentenorganisatie. Maar vervolgens doen ze er weinig tot niks mee. Om een rechtszaak te kunnen aanspannen is volgens Sint Petrus een betere samenwerking nodig. Daaraan schortte het in het verleden nogal eens.

,,Het draait nu alleen nog om geld. Als honderd visserijbedrijven ieder duizend euro storten, dan kun je echt wat. De Europese visserijverordeningen staan boven het LNV-beleid. Die gaan ook uit boven de energievoorziening, dus de windmolens die nu op het meer worden gebouwd. Die gaan ten koste van belangrijke visgronden. Wij zijn ook druk bezig om dit tegen te gaan en richtten daarom een niet-gouvermentele organisatie (ngo) op. Dit doen we ook samen met de Noordzee-vissers. We zijn dus ontzettend druk in de weer. Naar de politiek stappen om ons punt te maken, lijkt een kansloze missie. Daarom lijkt een rechtsgang de enige optie. Nu nog de financiële middelen bij elkaar krijgen.”