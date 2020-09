‘Dit was heel matig’

Telde het spel van FC Volendam in de afgelopen weken nog meerdere scoringskansen en oplevingen, thuis tegen Go Ahead Eagles worstelde de ploeg van trainer Wim Jonk behoorlijk met zichzelf: 0-0. ,,Dit was heel matig.”

Door Eddy Veerman

De doelpogingen waren op één hand te tellen. Jari Vlak kreeg op het kwartier de beste kans, maar hij schoot de bal tegen de Deventer-keeper aan. Aan de overkant redde Nordin Bakker goed toen Antoine Rabillard op hem af mocht.

,,Het vertrouwen is momenteel broos bij veel jongens. Die hebben de handen vol aan zichzelf om in de wedstrijd te komen. Terwijl doordeweeks alles wordt aangereikt en er ook vrij wordt gespeeld in de partijvormen. Dat laatste mag in de wedstrijd ook”, zei Wim Jonk zondagavond na de wedstrijd. ,,Daar moeten we samen mee aan de slag. We weten dat er enkele spelers ontbreken waaraan anderen zich op kunnen trekken. Maar we hebben vanaf de voorbereiding ook fases in de meeste wedstrijden gehad waarin we wel deden wat we kunnen en overtuigden. Iedereen weet dat een doelpunt je als ploeg door zo’n barrière heen kan helpen, maar dat is momenteel ook moeilijk.”

Het tempo lag soms behoorlijk hoog, maar dat werd ook ingegeven door fouten aan beide kanten. Ook spelmaker Franco Antonucci zakte, na twee goede schoten op het doel van Go Ahead, weg in het proberen iets te forceren. Marco Tol en Boy Deul scoorden nog een ruime voldoende.

Het gemis van Kevin Visser en Micky van de Ven heeft duidelijk weerslag op het zelfvertrouwen van veel spelers. Van de Ven is voor de tweede keer in het gips gezet en hoeft – zoals het er nu uit ziet – niet te worden geopereerd, maar is de eerste weken nog niet inzetbaar. Zondag viel Alex Plat in de rust uit met een kwetsuur.

FC Volendam: Nordin Bakker; Brian Plat, Alex Plat (46’ Mike Eerdhuijzen), Marco Tol, Derry John Murkin (85’ Mohamed Betti); Jari Vlak (71’ Samir Ben Sallam), Boy Deul, Francesco Antonucci; Zakaria El Azzouzi, Martijn Kaars (58’ Nick Doodeman), Ibrahim El Kadiri (71’ Darius Johnson).

Go Ahead Eagles: Jay Gorter; Julliani Eersteling (65’ Wout Droste), Sam Beukema, Jeroen Veldmate, Bas Kuipers; Jay Idzes, Luuk Brouwers, Erkan Eyibil (76’ Frank Ross); Bradley van Hoeven (90’ Sam Crowther), Antoine Rabillard (65’ Sam Hendriks), Zakaria Eddahchouri (76’ Mael Corboz).