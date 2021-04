Het koor van Meester Beumer in 1961

‘Dit was het puikie van Volendam’

Het is de tijd van Vasten, Pasen en straks Pinksteren. De weken dat zo’n zestig jaar geleden de kerken uitpuilden. ,,De tijd – 1961 – dat het eerste Koor van Meester Beumer optrad. Het beste koor ooit”, zegt Frans Jonk, destijds als kind lid en veelvuldig optredend.

Door Eddy Veerman

,,Dit was het puikie van Volendam in die tijd”, merkt Frans meteen op. ,,Als je ziet wat er uit voortgekomen is: schoolhoofden, een huisarts, enkele topondernemers, mensen die uitblonken in hun sport, zoals Arnold Mühren en Peter Karregat, Nederlands turnkampioen.” Frans maakte zelf nog de gouden tijden van het volleybal in Edam-Volendam mee en speelde voor Jong Oranje. ,,En wat frappant is, slechts twee mannen leven niet meer: Piet ‘Babbet’ en Wim Runderkamp (van de slager van het Zwarte Pad).”