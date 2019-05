Dit zijn de winnaars van de Lente Fotowedstrijd

Uit de vele prachtige inzendingen die we kregen na de oproep 'mooiste lente foto' hebben de juryleden Piet Blaauw, Jan Tuijp en René Schilder een serie van twaalf gekozen.

In de ogen van de Jury haalde de foto van Kees Bien het meeste lentegevoel naar boven. Marianne Jonkman fotografeerde lammetjes in de weide nabij Boer Beets en behaalde daarmee een tweede plaats. Derde plaats was weggelegd voor Robert Helsloot die tijdens een rondje hardlopen een 'ontwakende koe' op de foto zette.



Het uitkijken is nu naar de zomer. Piet Blaauw en de Nivo zullen ook dat jaargetijde een oproep plaatsen voor mooiste foto. Later volgen ook nog herfst, winter en mooiste dronefoto!