Bijzondere Banen:

Dominique Pot reist als DJ Lady Do de wereld over

Als anno 2019 de meester of juf van een willekeurige basisschoolklas aan de leerlingen vraagt ‘wat willen jullie later worden?’ zal het meest voorkomende antwoord zijn: ‘DJ’. Nederland is al jaren hofleverancier van de beste en populairste diskjockeys op aarde. Op ieder continent klinken namen als Tiësto, Armin van Buuren, Martin Garrix, Hardwell en Afrojack bekend in de oren. Het beroep is binnen onze landsgrenzen zelfs zo populair, dat er meerdere officiële DJ-opleidingen te volgen zijn. De twintigjarige Dominique Pot uit Volendam waagde een sprong in het diepe en meldde zich aan voor de DJ Opleiding aan de DJ School Amsterdam. Nu, twee jaar later, is ze als Lady Do huis-DJ van populaire nachtclubs als Escape, Jimmy Woo en Club Air en reist ze de wereld over om haar kunsten achter de mengtafel te vertonen.

Door Kevin Mooijer

,,Ik was er al jaren van overtuigd dat ik DJ zou worden”, start Dominique haar verhaal. ,,Ik wist al vanaf mijn veertiende – tevens het moment waarop ik verliefd werd op Martin Garrix – dat ik deze stap zou gaan maken. Ik schreef me in bij de DJ Opleiding aan de DJ School Amsterdam en maakte in het geheim alvast een DJ-account aan. Ik durfde in Volendam namelijk niet tegen mensen te vertellen dat ik DJ wilde worden. Want stel je voor dat het zou mislukken! Als mensen aan me vroegen wat ik voor opleiding deed, zei ik dat ik een tussenjaar had waarin ik werkte.”

Via Instagram volgde Lady Do alle DJ’s en andere invloedrijke mensen die met de grote clubs in verbinding stonden. ,,Ik heb het geluk gehad dat ik snel werd opgemerkt door mensen uit de dancewereld. Ik kreeg een uitnodiging om bij Club Air in Amsterdam te komen draaien. De manager dacht eerst dat mijn Instagramaccount niet echt was, maar toen hij realiseerde dat ik wel degelijk een 18-jarige DJ was, nam hij gelijk contact op”, zegt ze lachend.

,,Ik heb de klussen in de kleinere cafés en clubs dus overgeslagen en werd gelijk in het diepe gegooid.” Lady Do’s carrière kreeg in korte tijd een enorme boost. ,,Het ging als een lopend vuurtje. Nadat ik een paar keer bij Club Air had gedraaid, klopten al snel clubs als Jimmy Woo, Escape en The Box op de deur. Eigenlijk draai ik tegenwoordig wel in alle grote nachtclubs in het land.”

‘Ik durfde in Volendam

niet tegen mensen

te vertellen dat ik

DJ wilde worden.

Want stel je voor

dat het zou mislukken’

Lady Do treedt gemiddeld vijf keer per week op en doet dat met sets van anderhalf uur. ,,Ik ben resident DJ van een aantal grote clubs, dus daar heb ik vaste avonden dat ik achter de mengtafel sta. Genres die ik gebruik zijn Hip Hop, Old School en Reggaeton. Mijn muziek is toegankelijk en dansbaar. Dat vind ik het belangrijkste.”

De jonge DJ is achter de schermen bezig met het produceren van eigen muziek. ,,Er gaat zoveel tijd in zitten, dat ik nog geen deadline kan stellen. Ik ben heel druk met optreden en mijn sets bijhouden, dat ik niet heel veel tijd over heb om aan eigen nummers te werken. Maar het plan is om het gelijk op Spotify aan te bieden als het eenmaal af is.”

Met haar twintig jaar en nog jonge carrière heeft de Volendamse al een hoop bereikt. ,,Naast de sets die ik draai in de clubs, ben ik ook actief op festivals en buiten de landsgrenzen. Ik heb het afgelopen jaar onder meer in Egypte, Turkije, Duitsland, Spanje, België en Roemenië gedraaid. Vorig weekend heb ik bijvoorbeeld nog in Hamburg op een dancefeest voor duizenden mensen gestaan. Alles wordt dan verzorgd, van de vlucht tot een hotel, dat is wel bijzonder om mee te maken.”

‘Ik heb het afgelopen

jaar onder meer in

Egypte, Turkije, Duitsland,

Spanje, België en

Roemenië gedraaid’

Het grootste optreden dat Lady Do heeft gegeven vond eerder dit jaar plaats in Roemenië. ,,Ik stond daar op de main stage van een festival voor ongeveer vijfduizend mensen. Er was een hele geregisseerde show om mijn optreden heen, met dansers, lichtshows, special effects, noem maar op. Dat was echt kicken. Om voor grotere festivals en evenementen geboekt te worden moet je echt House kunnen draaien. Ik ga me daar in de toekomst zeker meer op richten, zodat ik wat meer allround word. Het is dan natuurlijk ook mijn ambitie om uiteindelijk op de bekende billboards in Ibiza te staan. De main stage van grote internationale festivals delen met bekende DJ’s zullen we dan ook gelijk maar op het ambitielijstje zetten”, lacht ze.

,,Tot dusver moet ik eerst nog de moed verzamelen om een keer in Volendam te draaien. Ik ben al een keer gevraagd om in ’t Gat van Nederland te komen draaien, maar dan ken ik het overgrote deel van het publiek. Ik zit er dan over in of ze het wel leuk vinden. Misschien dat ik het ooit aandurf!”

De volle agenda van Lady Do heeft ook een keerzijde. ,,Het is best zwaar om zoveel te reizen. Ik heb bijvoorbeeld dagen dat ik om 6 uur ’s ochtends pas thuiskom van een nacht draaien en dat ik dan om 10 uur weer in het vliegtuig moet zitten. Gelukkig is mijn manager dan mee, dan hoef ik niet zelf te rijden. Het voordeel is dat ik wel in korte tijd veel van de wereld te zien krijg. Ik wil heel graag zoveel mogelijk van de wereld zien. De komende jaren ieder weekend in een ander land draaien. Dat is mijn droom.”