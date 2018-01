Door heel Volendam volop bouwactiviteiten

Volendam is een bouwlustig volkje. Niet alleen in de nieuwe woonwijk De Broeckgouw vinden bouwactiviteiten plaats, ook elders in het dorp zijn er volop nieuw- en verbouwactiviteiten. Als in de Oude Kom bestaande woningen worden gekocht worden deze veelal “gestript”.

De laatste jaren worden ook meestal de muren opnieuw opgemetseld en voorzien van goede isolatie. Geregeld worden de woningen helemaal gesloopt voor nieuwbouw. Zo zijn er in vele straten van de Oude Kom bouwactiviteiten.

Tijdens een rondritje zagen we onder andere bouwwerkzaamheden van woningen in de Zeestraat, Kathammerstraat, H.J. Calkoengracht, Dirkslandstraat, Populierenlaan, enz. Soms worden er tevens kelders geplaatst. In De Broeckgouw schiet de bouw van de huurappartementenflat en -woningen van “De Vooruitgang” al behoorlijk op.