Bedrijf in Beeld

Dr. Iflé met LookLikeYou gespecialiseerd in nieuwe body contouring methode

Sinds kort wordt in Volendam een in Nederland unieke service aangeboden. Dokter Ruud Iflé en zijn zoon David hebben zich voor hun nieuwe bedrijf, LookLikeYou, gespecialiseerd in body contouring. ,,We zijn de eerste partij die dit aanbiedt in Nederland”, start David zijn uitleg. ,,Met ons zogenaamde ONDA Coolwaves systeem bieden we drie programma’s in één apparaat aan. Programma’s voor lokale vetophopingen, cellulite en huidverstrakking.” Voor het perfecte resultaat zijn twee tot vier behandelingen nodig. ,,Onlangs hadden we hier een patiënt die na één behandeling zelfs vijf en een halve centimeter in omtrek kwijt was. Het gaat dus niet om kilo’s, maar om centimeters!” Internationaal is deze gloednieuwe werkwijze al een groot succes gebleken. Nu is het de beurt aan Volendam.

Door Kevin Mooijer

Dr. Iflé is aan de Dirk Visstraat 8 in Volendam naast zijn werkzaamheden als huisarts, sinds 2016 ook actief als gecertificeerd cosmetisch arts (drie universitaire opleidingen in binnen- en buitenland). ,,Botox- en fillerbehandelingen zijn al aan de orde van de dag in onze praktijk. Naast de specialisatie in body contouring hebben we in de nabije toekomst ook plannen om het cosmetische deel uit te breiden”, vertelt de ervaren dokter.

Voor nu ligt de focus echter op body contouring of reshaping, zoals de behandeling ook vaak wordt betiteld. ,,Veel mensen zorgen goed voor zichzelf door een gezond dieet te volgen en regelmatig te sporten. Toch komt het veelvuldig voor dat ergens op het lichaam een stukje lokaal vet zit dat moeilijk – of zelfs helemaal niet – weg te krijgen is. Wij bieden hiervoor de uitkomst. Het lokale, ongewenste vet wordt aangepakt met ons coolwaves systeem. De vetcellen worden kapotgemaakt door middel van speciaal ontwikkelde microgolven, zonder dat de huid wordt verbrand. Dit is mogelijk door een koelingssysteem dat zich in de handstukken van het apparaat bevindt. De behandeling is dus volledig pijnvrij en over het algemeen comfortabel ervaren.”

,,Daarnaast reikt het apparaat niet dieper dan 1,7 centimeter, waardoor risico op interne schade vermeden wordt. Deze inmiddels vrij gekomen vetten uit de kapotte vetcellen verplaatsen zich naar de lymfebanen. Dit resulteert in versmalling van het lichaam; body contouring.” Om de volgende stap – de vrij gekomen vetten lichaam te laten verwijderen – te versnellen wordt de patiënt na de coolwaves behandeling verplaatst naar het lymfedrainage systeem. ,,Dat is een comfortabele behandeling”, zegt David enthousiast. ,,Je staat na een lymfedrainage behandeling na ongeveer een half uur buiten en je voelt je gelijk fitter en prettiger.”

‘Een patiënt was

na één behandeling

vijf en een halve

centimeter in

omvang kwijt!’

Dr. Iflé en collega Elsa Veerman zijn onlangs in Florence geweest om het diploma te halen voor deze gloednieuwe werkwijze. ,,In 2018 is de behandelmethode verkozen tot meest innovatieve uitvinding op gebied van body contouring. Internationaal is het al een gigantisch succes en LookLikeYou is de eerste die het in Nederland aan mag bieden.”

De nieuwste cosmetische aanwinst in de gemeente en in Nederland is dus uniek. ,,Wat voor ons wel een vereiste is, is dat de patiënt serieus en gezond bezig is met zijn of haar lichaam. We bieden geen afvalmethode aan, maar zorgen voor een mooier gevormd lichaam. Natuurlijk hoef je niet afgetraind te zijn om in aanmerking te komen, maar iemand die door ons behandeld wordt en vervolgens via de snackbar naar huis rijdt en dat iedere dag herhaalt is niet onze doelgroep. Een nog veel belangrijkere indicatie van de ONDA Coolwaves methode is de aanpak van cellulite. ONDA Coolwaves is één van de weinige methodes die écht afdoende werkt tegen cellulite. Veel vrouwen hebben cellulite en ervaren dit als vervelend en storend.”

Ga voor meer informatie naar www.looklikeyou.nl