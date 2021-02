Drainage in pad bij het tenniscomplex

Vorige week waren medewerkers van de gemeente en Huiberts bezig met graafwerkzaamheden in het schelpenpad tussen de Wester Ven en het complex van tennisvereniging Dijkzicht. Als er regen is vormen zich steeds grote plassen op dit laaggelegen pad.

Met name groepen leerlingen van de Sint Petrusschool lopen hier geregeld langs voor de gymlessen die in sporthal De Seinpaal plaatsvinden. Die lopen hier dus ‘klisserds’ op. Ook leden van T.V. Dijkzicht, maken veel gebruik van dit pad (tenminste als er weer getennist kan worden nu er een lockdown is).

Eerder was er al een extra laag schelpen aangebracht, maar dit bleek niet afdoende te werken. Er is nu een drainbuis aangelegd en die moet er voor gaan zorgen dat het regenwater afgevoerd kan worden.