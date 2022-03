Dramatisch begin leidt eerste nederlaag FC in sinds september

FC Volendam is het cruciale drietal wedstrijden tegen de concurrenten (Excelsior-thuis, Emmen-uit en ADO-uit) begonnen met een nederlaag. De 2-5 tegen Excelsior was het eerste verlies sinds september vorig jaar, na 26 wedstrijden ongeslagen status. De nederlaag werd ingeleid door een ontluisterende eerste helft, waarin de thuisclub na 23 minuten al op een 0-3 achterstand stond.

Door Eddy Veerman

Foto FC Volendam Fred Rotgans

FC Volendam kon Walid Ould-Chikh niet starten en begon op de bank. In de warming-up haakte Benaissa Benamar af, waardoor Mike Eerdhuijzen startte. Het begin van het duel had veel weg van de Europese wedstrijd van een avond eerder, tussen PSV en Kopenhagen. Volendam had de bal, Excelsior trok zich terug met de linies compact en loerde op de afspeelfout bij de thuisclub, om er vervolgens razendsnel uit te breken. Dat loonde voor de Rotterdammers. In de tweede minuut loste Eerdhuijzen eerst een mooie dieptebal op Dean James, maar die besloot terug te passen en zo belandde de bal weer terug bij Eerdhuijzen, die twee keer inleverde en uit de snelle counter scoorde Kenzo Goudmijn. Hij kapte, verdediger Oskar Buur gleed uit en Goudmijn schoof bekeken in de hoek.

In de achtste minuut was er een identieke situatie, Boy Deul werd de bal ontfutseld, Excelsior counterde rap en creëerde een doelkans, maar Filip Stankovic kwam snel uit zijn doel en bracht redding, zoals hij ook een van richting veranderd schot van Niemeijer uit zijn doel ranselde. De bezoekers dachten in de dertiende minuut op 0-2 te komen, maar die goal werd afgekeurd wegens buitenspel.

Op het kwartier was het alsnog 0-2. Volendam leed in de opbouw al balverlies, stond volledig uit het lood en Niemeijer profiteerde in de omschakeling. Excelsior beleefde een heerlijke avond. In minuut negentien stond Dean James niet scherp te verdedigen, werd omspeeld en uit zijn voorzet prikte Thijs Dallinga weer een doelpunt er in: 0-3.

Volendam stelde er wel wat doelgevaar tegenover, maar moest behoudens wat voorzetten en corners wachten tot de 26e minuut, voordat het echt dicht bij een doelpunt kwam. Gaetano Oristanio draaide goed weg, haalde uit en zag zijn pegel via een Rotterdamse hoofd rakelings langs de verkeerde kant van de paal zeilen.

Excelsior kreeg per minuut een mooiere avond. Volendam, dat Bilal Ould-Chikh geblesseerd zag uitvallen, probeerde druk te zetten, maar het moest weer passen op het middenveld en vervolgens ging er weer van alles mis, lag het volledig open en rondde Azarkan fraai af voor 0-4. Vlak daarna gooide Daryl van Mieghem pit in zijn actie, maar bij het voorgeven van de bal werd hij nog aangetikt, waardoor de bal op de stip ging. Robert Mühren kreeg vanaf elf meter de kans de thuisploeg terug in de wedstrijd te brengen en deed dat: 1-4.

Aansluitend probeerde Wim Jonk voor betere balans in zijn ploeg te zorgen. Hij bracht Alex Plat voor Oristanio, waarbij Boy Deul naar voren schoof. Vijf minuten voor rust lonkte er een kans, maar Oskar Buurs bal op de voor zijn man gekomen Mühren miste precisie.

In de rust liet Jonk Eerdhuijzen en Buur in de kleedkamer. Josh Flint en Walid Ould-Chikh waren hun vervangers. Na enkele minuten was het bijna, maar doelman Van Gassel kon redding brengen. In de achtste minuut kwam Alex Plat in schietpositie, maar zijn poging werd tot corner verwerkt. Uit die hoekschop was Plat weer betrokken en verlengde Boy Deul uiteindelijk tot de 2-4. Een paar minuten later schakelde Volendam snel om en bood Van Mieghem de kans aan Deul om de aansluitingstreffer te maken, maar een Excelsior-verdediger gooide zich in de baan van de poging, waardoor een corner restte. De kopbal van Damon Mirani zeilde naast.

Halverwege de tweede helft leverde de eerder ingevallen Ibrahim el Kadiri een keer een goede voorzet af en kopte Mühren in: Van Gassel bokste de bal tot weer een corner. In de tussentijd kwam Excelsior niet één keer over de Volendamse helft, laat staan bij het doel. In de 72e minuut was er wéér een corner en ontsnapte Excelsior op miraculeuze wijze aan de 3-4.

In de slotfase werd Koen Blommensteijn als tweede spits ingebracht en ging aanvoerder Damon Mirani naar voren, maar het haalde uiteindelijk niets uit. Volendam had geen geluk meer, Excelsior wél. Bij de tweede keer dat de bezoekers bij het doel kwamen, in de allerlaatste seconde, werd het met het nodige fortuin 2-5.