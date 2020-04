Drempel is nu goed zichtbaar

Enige weken geleden plaatsten we op verzoek van een wandelaar een artikeltje in de Nivo over de verkeersdrempels op het fietspad bij de Krom, op de dijk tegenover Garage Molenaar.

’s Avonds was deze drempel niet goed te zien en de wandelaar had gezien dat een fietser er lelijk ten val was gekomen, omdat hij de drempel niet goed zag. Het verzoek werd gedaan of de gemeente hier niet twee reflecterende paaltjes kon neerzetten op de drempel.

En dat is vorige week gebeurd. De afsplitsing van het fietspad op de Krom is nu goed te zien. Hulde aan de gemeente voor het snel oplossen van dit euvel. Immers veiligheid gaat voor alles.