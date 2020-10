Zinvolle dagbesteding voor verstandelijk beperkte kinderen bij Prinsenstichting in Opperdam

Droom wordt werkelijkheid

,,Een zinvolle dagbesteding met als ultiem doel om uiteindelijk aansluiting te vinden bij het gewone leven”, luidt het antwoord op de vraag wat de visie is van de gloednieuwe locatie van de Prinsenstichting in Volendam. Twee speciaal ingerichte ruimtes in de Opperdam fungeren overdag als dagopvang voor kinderen met een verstandelijke beperking en ’s avonds maakt ’t Nest gebruik van de zaal. De locatie is van alle gemakken voorzien en kan dus persoonlijk ingerichte begeleiding verzorgen voor ieder kind. ,,Wij bieden kinderen die daar behoefte aan hebben een dagprogramma op maat, waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige en gezellige omgeving”, zegt Roos Tol, al veertien jaar vrijwilliger bij Vereniging Vrijetijdsbesteding Gehandicapten Edam-Volendam ’t Nest.

Door Kevin Mooijer

,,Ik ben er ooit als snuffelstage begonnen omdat mijn zus – die ook verstandelijk beperkt is – lid was van de vereniging. Het is me zo goed bevallen, dat ik nooit meer weg ben gegaan”, lacht ze. ,,Het is maar een paar uurtjes per week en het is zo gezellig. Waarom zou je er dan mee stoppen?” De Volendamse organiseert op donderdagavonden steevast de leukste, meest leerzame activiteiten voor haar jonge groep. Het werken met verstandelijk beperkte kinderen ging haar op jonge leeftijd al zo goed af, dat zij besloot haar werk er van te maken.

,,Voordat ik onlangs naar de locatie in Volendam kwam, werkte ik dagelijks in Purmerend op een woonlocatie voor kinderen met een verstandelijke beperking. Omdat ik door de jaren heen merkte dat er eigenlijk heel weinig locaties voor kinderen met een verstandelijke beperking bestonden, is bij mij de droom ontstaan om een activiteitencentrum in Volendam op te zetten. Die droom is nu eindelijk werkelijkheid geworden.” Het bleek een schot in de roos. ,,Mijn manager Josée van Klaveren stond direct achter het plan en het mooie was dat ik de perfecte locatie ook al op het oog had. Vanwege mijn vrijwilligerswerk bij ’t Nest wist ik dat die ruimtes overdag niet gebruikt werden. Langzaam maar zeker begon het balletje te rollen. We hebben er vanwege allerlei redenen helaas een stuk langer over moeten doen dan we van plan waren, maar we zijn enorm trots op het resultaat. We beschikken hier over alle faciliteiten; van een ballenbak tot een doucheruimte en van een gigantische keuken tot een sportzaal. We kunnen alle kinderen de begeleiding bieden die zij nodig hebben.”, is Roos enthousiast.

‘We voelen ons

oprecht welkom

in Volendam’

,,We zijn hartstikke blij met deze locatie midden in de maatschappij”, vult Josée aan. ,,We zitten niet ergens weggestopt in een hoekje, maar delen ons gebied – dat midden in een woonwijk staat - met een middelbare school en een sportzaal. De locatie draagt daardoor bij aan de interactie van kinderen met een verstandelijke beperking met het gewone leven. Hoe mooi zou het zijn als we ooit aan een klas van het Don Bosco College kunnen vragen of twee jongeren uit onze groep mee mogen doen met hun gymles?”

Roos en Josée merken dat de leden van Prinsenstichting in Volendam welkom zijn. ,,De mensen hier gaan heel goed om met mensen met een (verstandelijke) beperking. Zelfs de jeugd staat open voor interactie met deze groep. In andere plaatsen krijg je soms wel eens wat naar je hoofd als je met een groep mensen loopt, of je bent niet welkom in een restaurant, maar hier hebben we zoiets nog nooit gemerkt. We voelen ons oprecht welkom in Volendam.”

,,Voor kinderen met autisme of een verstandelijke beperking bestaat er speciaal onderwijs, maar helaas komen lang niet alle kinderen hiervoor in aanmerking. In dat geval gaan ouders op zoek naar een alternatieve passende, zinvolle daginvulling.” Josée vult haar aan: ,,Wij hanteren de driehoek ‘kind-ouder-begeleider’ om zo tot het juiste ondersteuningsplan te komen voor het kind. De ouders spelen een grote rol in het complete proces. Samen stellen we een op maat gemaakt plan op, voor ieder kind. Vervolgens evalueren we veel met ouders en wordt het plan regelmatig bijgesteld. Alles is gericht op de ontwikkeling van het kind. Om een voorbeeld te noemen: we wisselen inspanning en ontspanning de hele dag af. Een uur gym en een uur zwemmen wordt bijvoorbeeld ook aan het programma toegevoegd. We merken dat de afwisseling tussen inspanning en ontspanning zorgt voor geweldige resultaten van de kinderen.”

De Prinsenstichting-begeleiders werken aan de hand van de Gentle Teaching methode. ,,Dit is een werkwijze die speciaal ontwikkeld is om mensen met een verstandelijke beperking te begeleiden. Er worden geen straffen opgelegd of beloningen uitgedeeld en er wordt geen nadruk gelegd op gedrag dat als problematisch wordt ervaren. We gaan dus een gelijkwaardige relatie aan met de kinderen en zo doen we dat al twintig jaar.”

‘We willen ooit

een omgeving realiseren

waar mensen met een

verstandelijke beperking

– ook zij die zelfstandig wonen –

voor hulp of gezelligheid

naartoe kunnen komen’

Het einddoel van de begeleiding die Prinsenstichting haar cliënten biedt, is om een goede aansluiting te vinden bij de maatschappij. ,,We helpen kinderen door specialistische ondersteuning te geven op gebied van zelfstandig worden, maar ook op sociaal of emotioneel gebied. Dit doen we aan de hand van op maat gemaakte oefeningen en die worden afgewisseld met allerlei activiteiten als koken, spelen, handvaardigheid, bewegen, maar ook rustmomenten. De kinderen vinden het geweldig en het is een super zinvolle dagbesteding.”

Het is de ambitie van Roos om in het dagactiviteitencentrum in de Opperdam ooit een inloopavond te realiseren. ,,De dagbesteding voor kinderen vindt plaats op maandag tot vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur en ’t Nest maakt op maandag tot en met donderdagavond gebruik van de locatie. We willen ooit een omgeving realiseren waar mensen met een verstandelijke beperking voor hulp of gezelligheid naartoe kunnen komen. Er zijn een hoop mensen met een verstandelijke beperking die op zichzelf wonen en hulp aan huis krijgen, maar die zich bijvoorbeeld erg eenzaam voelen en graag meer behoefte hebben aan sociale contacten. Dan zouden ze bij ons op de inloopavond aan het juiste adres zijn. Iedereen met een verstandelijke beperking die er behoefte aan heeft, zou zo binnen kunnen lopen. Misschien kunnen we ze dan zelfs een hapje eten aanbieden om het gezellig te maken.”

De lijst met aanmeldingen voor de nieuwe locatie groeit met de dag. ,,We werken momenteel aan de indeling van de kinderen. We verwachten deze week de eerste kinderen te verwelkomen. We zullen beginnen met acht of negen kinderen per dag, maar omdat we de mogelijkheid hebben om onze ruimte in tweeën te splitsen, hebben we de optie om dat uit te gaan breiden. Wij hebben er in ieder geval enorm veel zin in!”

Als extra invulling van de week hopen de begeleiders een wekelijks uurtje muziek te kunnen bieden aan de kinderen. Ben je of ken je een muzikant die het leuk vindt om eens op te treden voor de kinderen van Prinsenstichting? Neem dan contact op met Roos Tol: 06 82 24 61 53.

Ga voor meer informatie naar www.prinsenstichting.nl of neem contact op met Roos of Josée van Klaveren: 06 26 51 25 33.