Druk openingsweekend in Speeltuin De Speelderij

Afgelopen zaterdag om 12 uur was de opening van het seizoen van Speeltuin De Speelderij. Het was die dag stralend mooi weer en meteen al toen de poorten werden geopend stroomden de spelende kinderen en de begeleidende ouders toe.

Bij het beheerdershuisje zaten twee vrijwilligers van “De Speelderij” om aan de bezoekers de abonnementen uit te delen. Het werd in de loop van de middag steeds drukker en drukker. Ook op zondag werd De Speelderij goed bezocht, zodat er een mooie opening was van het speelseizoen. Er zijn door het bestuur van De Speelderij enkele nieuwe speeltoestellen besteld. Tussen maandag 16 en vrijdag 20 april, worden de nieuwe speeltoestellen geplaatst en is De Speelderij gesloten. Op zaterdag 21 april is alles helemaal gereed.