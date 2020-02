Drukbezochte Open Avond op het DBC

Donderdag van 19.00 tot 21.00 uur was er een Open Les in het Don Bosco College. Toekomstige leerlingen en hun ouders en andere belangstellenden konden de school voor voortgezet onderwijs volop “in bedrijf” zien.

Er waren demonstraties en diverse marktpleinen, waar men kennis kon maken met het diverse lesaanbod van de school. Het was een drukte van belang in de klaslokalen en gangen, waar een route was uitgezet, zodat de honderden bezoekers de verschillende Open Lessen konden bezoeken en eventueel eraan deelnemen.

Door de docenten en leden van de Leerlingenraad werden flyers uitgedeeld en in de grote aula stonden kramen met diverse proeverijen, werden demonstraties gegeven en traden enkele leerlingen op. Het Don Bosco College gaf deze avond een mooi visitekaartje af.