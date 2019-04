Drukbezochte Zonnebloemmiddag

Al tientallen jaren wordt door de actieve Zonnebloem-vereniging van Volendam bij het begin van de lente een gezellig samenzijn georganiseerd. Na het samengaan van de Zonnebloem afdeling Edam en Volendam, wordt deze activiteit nog steeds voortgezet. Donderdagmiddag was de Zonnebloemmiddag voor de 12e keer in art Hotel Spaander.

Dat er veel animo voor deze middagen bestaat bleek overduidelijk, want de grote zaal zat vol met 130 dames en heren, die een gezellige en ontspannende middag kregen aangeboden. Het doel van deze bijeenkomst is, dat de mensen na de winter weer bij elkaar komen en zo even kunnen bijpraten. Bij de koffie werd Zonnebloemgebak geserveerd. Verder kregen de gasten een drankje en hapje aangeboden. Door het koor Forever Young werden twee optredens verzorgd.