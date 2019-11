Duivententoonstelling van “De Stormvogels”

In het clubhome van duivenvereniging “De Stormvogels” (bij het parkeerterrein van de RKAV) vond zaterdag en zondag de jaarlijkse duivententoonstelling plaats. Door de 17 leden van “De Stormvogels” waren elk vier duiven ingeleverd, dus 68 in totaal.

Deze zijn zaterdag gekeurd door keurmeester Dhr. Nijman. Zaterdagmiddag kwamen de Volendamse duivenmelkers naar het clubhome om te zien of ze in de prijzen waren gevallen. Henk Keizer was het meest succesvol dit jaar. Hij had de mooiste jonge doffer, oude duivin en de meeste punten met zijn kwartet duiven.

Piet Theunis had de mooiste oude doffer en tevens mooiste duif van het geheel. Ton Snoek had de mooiste jonge duivin van de vereniging. Op de hokjes van de mooiste duiven waren kleurrijke vaantjes gehangen.