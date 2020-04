Dulles: De Dagen, De Brug en mooie uitverkiezing

Een afgebroken theatertour, de release van de eerste liedjes van het nieuw 3JS-album, geen mogelijkheid om zijn vader te bezoeken en uitverkozen tot beste Judas van de wereld. In een notendop het reilen en zeilen van zanger Jan Dulles op dit moment.

Door Eddy Veerman

Een Amerikaanse beheerder van een filmwebsite gebruikte – hoe symbolisch – het vorige Paas-weekeinde om wereldwijde YouTube-versies van ‘Heaven on their minds’ uit de musical Jesus Christ Superstar naast elkaar neer te leggen. Hij maakte een ranglijst van de 28 beste versies die hij kon vinden. En: de versie van Jan Dulles uit 2005 kreeg een prachtige derde plaats in de ranking met Amerikaanse, Engelse, Italiaanse, Zweedse en Koreaanse ‘inzendingen’. ‘Als je nagaat dat de nummer 1 de originele album-opname was van Murray Head en de nummer 2 de filmversie van Carl Anderson, dan mag ik dit lijstje best even delen.’ meldde een trotse Dulles op z’n eigen Facebookpagina. Een ongekend compliment voor de gehele cast, productie en vrijwilligers van de destijds al zo geroemde Volendamse JCS.

,,Een vriendin van ons die in Los Angeles woont en werkt, wees me er op. Zij werkt in de filmwereld, houdt alle filmwebsites bij en merkte het op. Ze was helemaal in de wolken toen ze haar Volendamse vriend daar in dat rijtje zag. Dat zegt toch wel wat, als je als hoogste eindigt in een lijst waar verderop ook bijvoorbeeld Roger Daltrey staat.”

Is een nieuwe uitvoering van JCS in Volendam nog mogelijk?

,,Bijna jaarlijks komt een nieuwe uitvoering van JCS weer ter sprake en dan fantaseer ik graag mee. Maar dat betekent nogal wat. De meeste castleden van toen zijn ondertussen vader of moeder geworden en die repetities vragen heel veel tijd. Maar dat wil nog niet zeggen dat het onmogelijk is.”

Waar zijn de 3JS momenteel mee bezig?

,,Met de 3JS was de nieuwe theatertour ‘Aard van het beest’ net goed begonnen toen Corona losbrak. Tegelijkertijd waren we bezig met de opnames van het nieuwe album, waar we langer dan een jaar aan hebben gewerkt. We moesten nog zoveel werk doen in de studio, dat het leek dat we tijd tekort zouden komen. Het schrappen van de theateroptredens gaf ons extra tijd. Twee weken geleden hebben we het afgerond en nu hebben we niks meer te doen. Behalve af en toe een live-optreden op Youtube.”

Afgelopen donderdag lieten de 3JS via de livestream de eerste twee nieuwe liedjes van de cd los en vertelden er over. Het gaat om prachtigs nieuwe songs: ‘De Brug’ en ‘De dagen’.

De Brug

,,‘De Brug’ is een lied dat bij de fans meteen een heel speciaal plekje heeft verworven. Een romantisch, nostalgisch, verhalend lied zoals vooral de 3JS dat kunnen. Dat lied was een idee van ex-collega Jaap de Witte”, vertelt Dulles.

,,Jaap is sinds zijn vertrek bij de 3JS begonnen aan een eindeloze wandeling over de dijk en denkt nog steeds na over liedjes en teksten. Soms staat-ie dan ineens voor de deur van de studio met zo’n ideetje. Zo kwam-ie vorig jaar bij ons langs en speelde twee coupletten van het verhaal dat later ‘De Brug’ zou gaan heten. Een verhaal over twee jonge hippies die elkaar vroeger tegenkwamen. Dat zullen Jaap en Tiny wel geweest zijn. Zij sprong ineens achterop zijn fiets en ze reden de brug over. Daar begon een liefdesverhaal dat nooit meer is opgehouden. We hebben het liedje die dag met z’n drieën helemaal afgemaakt, met de oude 3JS… en dat maakt van De Brug een instant 3JS-klassieker wat mij betreft.”

De Dagen

,,Volgende week donderdag brengen we nog twee liedjes uit. Op deze manier creëren we een beetje spanning voor de uiteindelijk release van het album. Dat zal zijn op 15 mei. Mensen die de cd fysiek willen bestellen, krijgen die een week eerder – en gesigneerd – thuis. Die mensen kunnen een thuisconcert winnen, als de Coronatijd voorbij is natuurlijk. Ik zat zelfs te denken aan een speciale actie voor Volendammers. Dat we bijvoorbeeld de cd persoonlijk aan de deur komen brengen.”

Lachend: ,,Ik weet alleen niet of mensen ‘m dan juist wél of juist niet gaan bestellen. Het zou toch leuk zijn als mensen ons album nog gewoon op een schijfje willen hebben? Net als vroeger. Ik koop zelf ook nog steeds cd’s. Het is een bezit, een kunstwerkje, met een boekje met foto’s en de teksten erbij. Veel tastbaarder.”

De huidige situatie brengt voor de Volendamse zanger voordelen maar ook vervelende gevolgen met zich mee. ,,Ik kan nu onbeperkt genieten van zoon James. Elke ontwikkeling van hem zie ik voor mijn ogen gebeuren. Dat is onbetaalbaar. Het bezoeken van mijn vader in het verzorgingstehuis in Hoorn is alleen niet meer toegestaan vanwege Corona. Dat is wrang. Vooral voor mijn moeder. Beeldbellen gaat natuurlijk ook niet. Er is alleen telefonisch contact met de verpleegster. We hopen maar dat zijn toestand niet teveel verslechtert in deze periode. Ik heb vaak gedacht dat het beter zou zijn als-ie doodgaat maar nú moet ‘ie nog even volhouden tot de Corona-dagen voorbij zijn.

