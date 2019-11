‘Met Robin Buijs hebben we een Volendammer drummer’

Duo Tangarine naar PX met ‘bijzonder verhaal’

Komende vrijdagavond komt het duo ‘Tangarine’ met begeleidingsband naar Volendam. Voorheen waren ze onder meer huisband van De Wereld Draait Door. De tweelingbroers Sander en Arnout Brinks spelen in PX hun theaterprogramma ‘Uiteen’. Daarin vertellen ze over ingrijpende gebeurtenissen in hun privé-leven en de gevolgen wat die hebben gehad voor hun broederband. Terwijl de ene broer net voor het eerst vader werd, liep het huwelijk van de andere op de klippen. De verhalen worden omlijst door muziek van het duo. Ze worden onder andere begeleid door de Volendammer drummer Robin Buijs.

Door Laurens Tol

Sander en Arnout maken duidelijk zeker niet met een zwaarmoedige show te komen. Ze benadrukken wel dat ze een vrij uniek verhaal te vertellen hebben.

Eind 2014 trad het duo voor het laatst op in Volendam. Arnout vertelt: ,,Vroeger kwamen we wel vaker in Volendam. Ik merk altijd dat daar veel muziekliefhebbers zijn. Er zitten ook veel muzikanten en het is er heel gezellig. Met Robin Buijs hebben we een Volendammer drummer. Hij woont zelf niet meer in het dorp, maar zijn ouders nog wel. Het is altijd leuk als we in een plaats spelen waar een van de bandleden vandaan komt.”

‘Het is altijd leuk

als we in een plaats

spelen waar één van de

bandleden vandaan komt’

In de afgelopen periode hebben de broers te maken gehad met heftige veranderingen in hun privé-situatie. ,,We zijn tweelingbroers en het was altijd heel gewoon dat we in alles gelijk opliepen. Je hebt steeds te maken met dezelfde soort emoties, omdat je ongeveer hetzelfde meemaakt. Toen gebeurden er een aantal dingen waardoor dit ineens niet meer zo was. Sander is vader geworden en ik maakte een scheiding mee. Natuurlijk maken heel veel mensen dit mee. Alleen wij hadden als tweelingbroers nog nooit met dit soort emoties te maken gehad. En het waren nogal tegenstrijdige situaties.”

Het verdiepte de band tussen de broers. ,,We hebben gemerkt dat we er ook op deze momenten voor elkaar zijn. Dat was wel weer erg mooi. We zijn ons meer bewust geworden van wat we samen hebben. Op dit soort momenten word je wat meer volwassen denk ik. Vroeger hebben we ook al wel moeilijke momenten meegemaakt, zoals overlijdensgevallen. Alleen dan maakte je het samen mee. Nu was dat anders. Sander zat in een prachtige periode en ik in een ellendige. Dat is best vreemd. Daar ben je dan ineens mee bezig, dat is zo raar.”

De emotioneel heftige periode die Sander en Arnout doormaakten, is onderwerp van hun huidige theatershow. ,,We vertellen wat het allemaal met ons gedaan heeft. In die tijd hebben we veel liedjes gemaakt die in de show naar voren komen. Deze staan op het album ‘Because Of You’. Aan die muziek voel je echt dat het toen gemaakt is. We proberen aan de mensen uit te leggen hoe het is om als broers samen op te groeien, alles voor lief te nemen en dan ineens met dit soort situaties te moeten omgaan.”

‘Hoewel het onderwerp

best wel beladen is,

zijn het geen depressieve

avonden of zo’

In de PX speelt Tangarine ook nieuwe liedjes. ,,We spelen de nieuwe single ‘In Your Thoughts’ en nog een aantal andere nieuwe nummers. De laatste tijd hebben we veel liedjes gemaakt. Tijdens de show spelen we een mix van oud en nieuw werk. We werken heel langzaam toe naar een volgend album. Daarom weten we nog niet wanneer het af is. Volgend jaar komen we wel met dingen, maar ik weet nog niet of er al een volledige plaat komt. Op dit moment hebben we geen druk van een platenmaatschappij. We doen het nu bewust even rustig aan.”

Sander en Arnout namen hun laatste twee albums op in Tucson, Arizona. ,,In 2016 hebben we daar muziek opgenomen met muzikanten van de band ‘Calexico’. Twee jaar later zijn we weer naar dezelfde studio gegaan om daar het volgende album op te nemen. Het is een prachtige ruimte waar het fantastisch klinkt. Alles hangt er vol met instrumenten en het is een soort creatief nest. De omgeving buiten de studio is ook fantastisch. Tucson ligt in het midden van de woestijn. Het geeft een heel andere energie als je op zo’n plek bent. We hebben ook veel opgestoken van de muzikanten waarmee we daar hebben opgenomen.”

De huidige tournee begon in het begin van oktober. ,,We zitten nu ongeveer op de helft en hebben al op veel plekken in Nederland gestaan. Tussendoor hebben we nog af en toe optredens in Duitsland, zoals vorige week in Hamburg en Düsseldorf. We beginnen daar nu net en hopen vaker in dit land te kunnen optreden. Daarnaast zijn we aan het kijken naar andere landen. Door af te wisselen tussen het spelen in clubs en theaters, blijft het ook in Nederland spannend.”

Na afloop van de theateroptredens tijdens de huidige tour zien de broers het publiek met een lach op hun gezicht de zaal verlaten. ,,Hoewel het onderwerp best wel beladen is, zijn het geen depressieve avonden of zo. Het is vaak echt heel gezellig. Toch worden mensen er soms ook door ontroerd. Alles wordt met veel luchtigheid gebracht. Het is een super dynamische show. We komen met een bijzonder verhaal dat niet vaak verteld is. Voor de rest moeten de mensen er zelf maar over oordelen.”

Foto: De tweelingbroers Sander en Arnout Brinks vormen het bekende muzikale duo 'Tangarine'. Foto: Linelle Deunk