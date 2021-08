Duo Tol/Veerman in RABO P500

Kevin Tol en John Veerman hebben op de padelbanen van TV Dijkzicht een wildcard veroverd voor het hoofdtoernooi van het RABO P500. Met meerdere dorpsgenoten speelden zij pre-kwalificatiewedstrijden.

Peter Runderkamp legt aan voor een smash.

In de finale kwamen zij uit tegen Peter Runderkamp en Simon Bond, die vlak daarvoor in de derde set zeven (!) matchpoints hadden overleefd tegen Luca en Sven Kwakman. Het duo Tol/Veerman bleek in de boeiende eindstrijd met 7-6, 6-4 te sterk en is geplaatst voor het hoofdschema.

In het kwalificatietoernooi, dat donderdagavond is begonnen, spelen vier Volendamse koppels.

Kevin Tol volleert met precisie.