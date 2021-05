Wiens van Asselt maakt fotoboek over de IJe

‘Edam en Volendam danken er hun naam aan’

We staan er niet vaak meer bij stil, maar het veenriviertje de IJe speelde een belangrijke rol in het ontstaan van onze gemeente. In de tijd dat Edam en Volendam nog twee losse plaatsen waren, en zelfs nog ver voor de fusie van alle dorpjes in de gemeente Zeevang, verbond dit water deze gebieden al met elkaar.

Door Leonie Veerman





De 69-jarige Edammer Wiens van Asselt verwonderde zich over deze historische rivier en maakte er een fotoboek van, dat naast prachtige foto’s ook een stukje historie en verschillende fiets- en wandelroutes bevat.

,,Edam en Volendam danken hun naam aan de IJe”, vertelt Wiens. ,,De E van Edam is een verbastering van de IJe (IJe-dam) en Volendam is ontstaan toen de monding van de IJe ‘vol’ is gemaakt. Niet veel mensen weten dat nog, maar dat was op de plek tussen de Brugstraat en het Oude Draaipad. Een groot deel van Volendam stond daarvoor nog constant onder water. Daar komt bijvoorbeeld ook de straatnaam ‘Meerzijde’ vandaan. Vanaf het Doolhof gezien lag daar namelijk de rand van een grote plas water, die van de Edammerweg helemaal tot aan de Visserstraat liep, en via de Papaverstraat en Rozenstraat weer smaller werd richting het Boelenspark.”

Een van de wandelingen in het fotoboek van Wiens loopt precies langs de randen van de voormalige oevers van dit gebied in Volendam, dat vroeger nog volledig onder water lag. ,,Als je goed kijkt zie je langs deze route nog volop aanwijzingen van die geschiedenis”, zegt Wiens. ,,Het gebied ligt namelijk nog altijd een flink stuk lager dan de rest van Volendam.”

‘Je hoeft niet

ver te reizen om

mooie foto’s te maken,

want ook in de buurt

valt nog enorm veel

te ontdekken’

Vanaf de toren van de Grote Kerk van Edam zijn de contouren van het stroomgebied van de IJe door het natuurgebied de Zeevang ook nog altijd goed te zien. Maar volgens Wiens ervaar je de geschiedenis van de IJe het beste door een mooie fiets- of wandeltocht te maken. ,,Met mijn fotoboek wil ik mensen dan ook vooral aansporen om zelf eens op ontdekkingstocht te gaan en de mooie plaatjes in mijn boek in levende lijven te ervaren.”

Als hoofd financiën bij de vervoerregio Amsterdam was Wiens in zijn werkzame leven al redelijk bekend met de regio. Pas toen hij met pensioen ging, en het eerste jaar van de vakopleiding fotografie aan de fotoacademie volgde, begon hij echt met andere ogen naar de wereld om hem heen te kijken. ,,Ik focus me op documentaire fotografie en landschapsfotografie, en daarbij probeer ik vooral het bijzondere van gewone mensen en dingen vast te leggen. Je hoeft namelijk echt niet ver te reizen om mooie foto’s te maken, want ook in de buurt valt nog enorm veel te ontdekken.”

Na een fotoserie over een transportbedrijf en de Zuiderzeedijk kwam Wiens op het idee om een fotoboek over de geschiedenis van de IJe te maken. ,,Het mooie aan dit boekje is dat mensen het op meerdere manieren kunnen lezen: je kunt het doorbladeren om naar de foto’s te kijken, je kunt het lezen om meer te leren over de geschiedenis van de IJe, of je kunt er zelf op uit trekken om de fiets- of wandelroutes te volgen.”

Het fotoboek van Wiens ‘Waar is de IJe’ is nu te koop bij Jan Cas Sombroek in Volendam, Boekwinkel ‘t Pakhuys in Edam en Kadoshop Ieniemienie in Oosthuizen.