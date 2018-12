Mercuriuslaan krijgt begin maart een nieuwe brug

‘Een aanwinst voor de wijk’

Er is veel te doen geweest rond de hardhouten brug in de Volendamse Mercuriuslaan. Zo had de brug lange tijd te lijden aan achterstallig onderhoud. Vervolgens heeft er in 2015 een restauratie plaatsgevonden waarbij onder andere onderdelen zijn vernieuwd die te kampen hadden met houtrot. Na enige tijd heeft de gemeente gekozen voor het ontwerp van een nieuwe brug. Dit plan stuitte op nogal wat verzet bij enkele omwonenden. Bovendien bleek het ontwerp te kostbaar. Afgelopen mei is de gemeente toch akkoord gegaan met de plaatsing van een nieuwe brug in de Mercuriuslaan. Deze week is duidelijk geworden dat deze nieuwe brug in de eerste helft van maart 2019 wordt bevestigd.

De firma Haasnoot Bruggen uit Rijnsburg is verantwoordelijk voor de oplevering van de nieuwe overspanning tussen de Mercuriuslaan en Henricus Rolstraat in Volendam. Het bedrijf is ontwerper van het type: ThorcaBridge. Deze brug is ontworpen om opdrachtgevers en architecten een zo slank mogelijke brug te leveren.

Plaatsing

Persvoorlichter Cor Kwakman van gemeente Edam-Volendam reageert: ,,De nieuwe brug wordt begin maart in week 9 geplaatst. De overspanning wordt in twee delen bevestigd en dit werk wordt uitgevoerd met behulp van grote kranen. De leuningen van het object lijken op die van de bruggen in de Broeckgouw-wijk.”

‘De overspanning is voorzien

van fraaie led-verlichting’

Het bedrijf Haasnoot Bruggen levert per jaar zo’n tweehonderd bruggen af. Een woordvoerder van de firma vertelt over de nieuwe brug in de Mercuriuslaan: ,,De brug wordt 29 meter lang en 2,6 meter breed. Verder is de overspanning voorzien van fraaie led-verlichting.”

Bewoners

De brug in de Mercuriuslaan is voor veel voetgangers en fietsers een belangrijke verkeersader. Het object is dus voor een aanzienlijke groep mensen een belangrijk thema. Een van hen is Cor Kroon. Hij heeft vanuit zijn appartement al vele jaren uitzicht op de huidige hardhouten brug.

Kroon juicht de komst van een nieuwe brug toe: ,,Het zal eens tijd worden dat er eindelijk een nieuwe brug komt. Deze brug ligt er al zeker dertig jaar en is totaal verrot. Daarbij is het verschil tussen de straat en de brug zo groot geworden, dat ik met mijn scootmobiel nauwelijks nog van de huidige brug gebruik kan maken.” Cor weet verder nog te melden dat de brug spekglad wordt wanneer het geregend heeft. Dit heeft volgens hem al meermalen tot gevaarlijke situaties geleid.

Kroon kijkt al met al reikhalzend uit naar de komst van een nieuwe overspanning van de sloot tegenover hem. ,,Ik denk dat de nieuwe brug een aanwinst zal zijn voor de wijk waarin wij wonen.”

Afbeelding

Haasnoot Bruggen wil op dit moment nog geen afbeelding van de nieuwe brug verstrekken. Dit omdat het voor het uiterlijk van een brug veel uitmaakt in welke wijk zij komt te liggen. Het is dus voor de bewoners nog even wachten tot begin maart.