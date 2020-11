Beleggingscolumn

Een Democraat of Republikein, wat is beter voor de beurs?

President Donald Trump heeft herhaaldelijk gewaarschuwd dat een Democratische verkiezingswinst rampzalig wordt voor aandelenkoersen op lange termijn. Om te beoordelen of dat ook echt zo is, zijn we in het verleden gedoken. Wat is nu eigenlijk beter voor de beurs: een Democratische of Republikeinse president?

Democraten doen het beter

Hoewel veel mensen geneigd zijn te denken dat Republikeinse presidentskandidaten beter zijn voor de beurs, blijkt het tegenovergestelde. Vanaf 1945 rendeerde de Amerikaanse S&P 500 Index 11,2% per jaar met Democraten in het Witte Huis. Met Republikeinen aan het roer kwam het gemiddelde rendement uit op 6,9%, aldus een onderzoek van CFRA Research. Andere onderzoeken tonen een vergelijkbaar beeld. Ook de economische groei in de VS is hoger onder Democratisch bewind. Volgens een studie van de Engelse investeringsbank Liberum realiseerde de Democraten vanaf 1947 een groei van 3,6% per jaar, tegenover 2,6% voor de Republikeinen.

Invloed van een president

Hoewel Amerikaanse presidenten graag strijken met de eer wanneer de aandelenmarkt bloeit, is de realiteit dat ze beurskoersen slechts beperkt beïnvloeden. Uiteindelijk zijn bijvoorbeeld leden van de Fed (Amerikaanse centrale bank) veel bepalender. Hun rente- en stimuleringsbeleid heeft een veel directere invloed op aandelen- en obligatiekoersen. Het is daarnaast ook goed om te beseffen dat de aandelenbeurs in feite een verwachting voor de toekomst is. Aandelenkoersen lopen vaak 12 maanden vooruit en zeggen eigenlijk meer over de toekomstige situatie. Dit blijkt ook uit de situatie vandaag de dag. We zitten midden in een recessie, maar beurskoersen zijn de afgelopen tijd alleen maar gestegen. Tot slot zijn er natuurlijk externe factoren die misschien wel veel belangrijker zijn voor beurskoersen dan het presidentsbeleid. Denk aan een terroristische aanslag, natuurramp of pandemie.

Rendementen uit het verleden

Onthoud dat rendementen uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. Wat Joe Biden gaat brengen voor de beurzen is afwachten. Hij zal eerst moeten dealen met Covid-19 voordat hij echt beleid kan gaan voeren. De bewering van Trump dat een democratische verkiezingswinst slecht is voor aandelenkoersen kunnen we in ieder geval bestempelen als fake news.

Laurens Sombroek

Portfoliomanager bij Care IS en Axento vermogensbeheer

