‘Een fotoshoot in de woestijn, dat is niet iets dat je snel weer vergeet’

Wekelijks zitten op woensdagavond ruim een miljoen Nederlanders in spanning voor de buis. In Het Perfecte Plaatje laten Kees Tol en zeven andere bekende Nederlanders hun fotografiekunsten zien. In alweer het vierde seizoen van het populaire programma heeft de Volendammer het tot de finale weten te schoppen. Hij neemt het vanavond op tegen DI-RECT drummer Jamie Westland. De opdracht wordt uitgevoerd op het Arabische Schiereiland. Om precies te zijn: in Oman. ,,We hebben veel memorabele opdrachten gehad, maar de finale was voor mij het absolute hoogtepunt”, vertelt Kees. ,,Vanavond zien jullie of ik de finale win!”

Door Kevin Mooijer

Toen Kees benaderd werd of hij kandidaat wilde zijn in Het Perfecte Plaatje, had hij niet veel bedenktijd nodig. ,,Ik vond het een ontzettend leuke show en had de eerste drie seizoenen al op tv gevolgd. Waar ik alleen wel over inzat, was dat ik nog nooit een camera in mijn handen had gehad. De enige ervaring die ik had, was een selfie maken in de bar.”

Op jonge leeftijd heeft Kees een studie gevolgd aan het Grafisch Lyceum. ,,Daar zat wel een stukje fotografie in, maar omdat ik er nooit iets mee gedaan heb, was ik dat allemaal weer kwijt. Gelukkig kreeg ik dus een camera en een spoedcursus fotografie nadat ik mijn ja-woord had gegeven. De spoedcursus bleek één ochtend te zijn waarin snel werd uitgelegd hoe de instellingen van een spiegelreflexcamera werken. Verder was het vooral vallen en opstaan!”

Kees heeft achter de lens een nieuwe passie gevonden. ,,Een hobby wil ik het niet per se noemen. Ik loop nog niet tussen de toeristen op de dijk met een camera om mijn nek, maar ik neem nu wel mijn camera mee op vakantie. Dat heb ik nooit eerder gedaan. Een mooie compositie creëren en dat vastleggen, is een grote uitdaging. Iedereen die het programma gezien heeft kan daarover meepraten. Als het maken van de foto’s gelukt is, het bewerken van de foto’s gaat vlekkeloos en alles valt op zijn plek, dat geeft een enorm voldaan gevoel.”

Tijdsdruk

De acht afleveringen van Het Perfecte Plaatje zijn over een periode van zeven maanden opgenomen. ,,We hadden met acht drukke agenda’s te maken, vandaar dat je ons in sommige decemberafleveringen in een korte broek ziet lopen.” Tijdens iedere aflevering krijgen de fotografen een duidelijke opdracht en wordt een camera aangewezen. ,,Verder is alles eigen initiatief van de deelnemers. De composities en de nabewerking van de foto’s zijn dus echt 100% van de fotograaf. We hebben heel variërende opdrachten gehad, waardoor je vaak uit je comfortzone moet treden. Daar leer je als fotograaf een hoop van.”

,,Tijdens één aflevering moesten we bijvoorbeeld een portret in Rembrandt-stijl schieten, we hebben een fashion shoot gedaan, ik heb mijn grote vriendin Mell mogen vastleggen en ook leuk was de bruidsshoot. Trash the Dress, was het thema van die aflevering. Het kwam erop neer dat we een dag na de bruiloft de bruidsjurk moesten vernaaien. Dat kon bijvoorbeeld met verf zijn, of door een bruid die in de sloot springt met haar jurk aan. Ik kreeg drie gigantische dalmatiërs en een bos om de jurk te vergallen. Tijdens die aflevering heb ik wel van mezelf ontdekt dat ik niet goed functioneer onder tijdsdruk”, lacht hij. ,,Het zogenaamde bruidspaar was een gecast stel. Ze kenden elkaar niet en ze kenden de honden niet. Ik had drie kwartier voor de shoot. Zie binnen die tijd die honden eerst maar eens rustig te krijgen in een bos!”

Finale

Ondanks alle memorabele afleveringen heeft Kees toch een duidelijke favoriet. ,,De finale in Oman was voor mij het absolute hoogtepunt. We zijn daar zes dagen geweest om de strijd te filmen. Een finaleshoot in de woestijn tegen Jamie Westland, dat vergeet je niet snel meer! Meer kan ik er niet over zeggen. Vanavond om 20.30 uur op RTL4 zien jullie wie er wint!”

De presentator hoopt in de voetsporen te treden van Humberto Tan, Estelle Cruijff en Patty Brard, die respectievelijk de voorgaande drie seizoenen wisten te winnen. ,,De winnaar van dit seizoen krijgt de grote eer om met de finalefoto’s in National Geographic Magazine gepubliceerd te worden. Daar staan echt de grote fotografen van onze tijd in. Het zou fantastisch zijn om daar tussen te mogen staan met eigen werk!”

Kees weet te vertellen dat een aantal bekende Nederlanders uit eerdere seizoenen nog regelmatig fotografieklussen doet. ,,Dat lijkt mij ook leuk om te gaan doen als mijn agenda het toelaat. Maar geen kraamkoppies of dopies, hoor. Dat soort shoots hoeven mensen me niet voor te bellen.”