B-Balanced: ontspannen met sport als bijzaak

‘Een kaartje leggen kan ook in de sportschool’

,,Bij een sportschool denken de meeste mensen vaak aan een sixpack, afvallen en spierballen. Niet iedereen voelt zich daar prettig bij”, vertelt Brian van der Leest. Hij oogt rustig, maar er gaat zoals altijd van alles in zijn hoofd om. ,,Sommigen willen wel lekker sporten, maar vooral ontspannen. Dat kan hier.”

Door Jan Koning





Hier, is in dit geval bij B-Balanced aan de Oosthuizerweg 13F (boven Kirry Zwarthoed) in Edam. Het is na B-Active en Tree11 in Alkmaar alweer de derde sportschool waar Brian van der Leest actief is. ,,Of een holistisch centrum in dit geval, waarbij bewegen het gereedschap is richting helen en genezen.”

Of het de laatste sportschool is die Brian opent, daar is hij nog niet zeker van. ,,Geen idee. Ik bruis nog van de energie en als ik zie dat het een maatschappelijk doel heeft – en ik mensen ermee kan helpen – bedenk ik misschien wel weer iets anders. Daar krijg ik namelijk energie van. Dat zie je terug in de kinderactiviteiten die we organiseren. Of bij B-Active, waar we mensen behandelen als een topsporter. Ook als ze niet op de Olympische Spelen komen. B-Balanced is een plek voor weer een andere doelgroep.”

Sociaal contact

Iedere sportschool heeft volgens Brian haar eigen identiteit. ,,Om B-Balanced gestalte te geven, heb ik de samenwerking gezocht met een osteopaat. Die had dezelfde visie en samen hebben we een ruimte gecreëerd waar mensen die in alle rust willen sporten, puur om gezond te worden, te helpen. Een plek waar sporten eigenlijk een bijzaak is in het werken richting gezondheid. Gezondheid behelst namelijk meer dan sporten alleen. Het is ook mentale gezondheid, ontspanning, gezelligheid, sociaal contact en nog veel meer. Daarom hebben we hier een plek gecreëerd waar je niet alleen kunt sporten, maar ook een kaartje kunt leggen met vrienden. Nadat je misschien samen een circuitje hebt gedaan op de apparaten.”

De hele gezondheidscrisis van de afgelopen maanden heeft veel mensen het belang van een gezonde geest in een gezond lichaam laten inzien. ,,En daarbij is dat kaartje leggen, mensen ontmoeten en een drankje drinken van groot belang. Hier bij B-Balanced hebben wij een combinatie gemaakt van een plek waar je ontspannen een kopje thee of koffie kunt drinken, maar daarbij in beweging kunt zijn. Dat bewegen – of sporten – is dus niet meer de voornaamste reden om naar de sportschool te gaan. Je komt om mensen te ontmoeten, voor een gezellig praatje en daarnaast zit er bewegen bij. Ook begeleid bewegen.”

Twee dagen Open Huis

Het is volgens Brian vooral de vriendelijkheid en de rust die B-Balanced uitstraalt waarmee deze zich onderscheidt. ,,Geen machocultuur, maar juist volledige ontspanning. Wanneer je last van stress hebt en je komt een sportschool binnen waar keiharde muziek aanstaat en waar veel mensen aanwezig zijn en er allerlei geluid om je heen hoorbaar is, met veel prikkels als gevolg, is dit allesbehalve helend. Bij ons kom je in een warm bad, waar je niets moet, zonder harde muziek met altijd een trainer op de fitnessvloer aanwezig die jou een instructie kan geven of waar je een praatje meet kunt maken. Verder zullen we vanuit hier ook wandelgroepjes starten om lekker samen in alle ontspanning een rondje te lopen.”

B-Balanced opent officieel haar deuren op 2 januari. ,,Mensen moeten hun goede voornemens dus nog even een dagje uitstellen”, lacht Brian. ,,We hebben hier een osteopaat, een orthomoleculaire therapeut, een mesoloog, burnoutspecialist, psychodynamisch therapeut en een acupuncturist. Vanaf donderdag 16 december hebben we Open Huis. Dan zijn we twee weken geopend voor mensen die informatie willen inwinnen of kennis willen maken met het centrum. Ook is er gedurende deze twee weken de mogelijkheid om gratis te sporten of een lesje mee te draaien. Met een échte Open Dag op 15 januari. Het lesrooster zal te vinden zijn op onze site www.B-Balancededam.nl waar ook de yogalessen te vinden zijn. Want dat mag bij ontspannen fit worden natuurlijk niet ontbreken.”

Als er nog vragen zijn, kan er ook gebeld worden naar B-Balanced op telefoonnummer 0299-223745.