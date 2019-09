Bedrijf in Beeld

Een vliegende start

Als jonge twintigers gaven ze leiding over een bedrijf met 200 werknemers verdeeld over 3 landen. Later vonden ze bij toeval het Eigen keuze geschenk uit en wonnen ze vóór Bol.com en Coolblue de prijs voor de beste internet start-up. Daarna scheidden de wegen van de broers Jan en Ed Guyt zich. Sinds twee jaar zijn ze zakelijk herenigd en maakt hun bedrijf CadeauKompas een vliegende start.

In de vis uit de vis

‘Ik kon niet zingen en niet voetballen, dus ik ging maar in de vis’. Als commercieel directeur van de Royal Seafood Holding maakte Ed Guyt deze grap dagelijks. Na een carrière van 3 maanden als schoolmeester en 6 maanden als militair, koos hij als 19-jarige voor de vis. Hij begon met het opzetten van afdelingen relatiegeschenken voor de zalmrokerij, die zijn broer Jan twee jaar eerder was begonnen aan de Dwarskuul in Volendam. Als leergierige leerling van ‘rookmeester’ Herman Steur, kreeg Jan het vak al snel onder de knie. Met Jan als verantwoordelijke voor inkoop en productie en Ed als commercieel verantwoordelijke, groeide het bedrijf snel. Om mee te kunnen met de prijzenslag in de zalm, begonnen zij een tweede rokerij in Oost-Polen met een Poolse partner. Er volgden verkoopkantoren in Cuxhaven en Chemnitz en al snel konden de broers ketens als Aldi, Edeka, Carrefour en Metro tot hun klantenkring rekenen. Uiteindelijk werd het aandeel van de broers verkocht aan de Poolse partner en konden zij zich weer 100% concentreren op Nederland.

Nadat Ed in een verkoopgesprek voor zijn Zalm-relatiegeschenken de vraag kreeg: ‘Wat nou als mijn klant geen zalm lust?’ werd een kaart met meerdere keuzemogelijkheden geïntroduceerd. Het Eigen keuze kerstpakket was geboren en al snel meldden bedrijven als KPN, NS en PWC zich bij de broers. Na een aantal jaren werd het bedrijf verkocht aan concurrent Pluimen. En ook de rokerij in Volendam werd uiteindelijk verkocht aan buurman Groot& Zn., de afdeling relatiegeschenken ging naar de VHC Jongens. De broers gingen uit elkaar. Ed startte het bedrijf 100%NL Magazine en Jan vervulde diverse functies in de bouw en viswereld.

Kriebels

In 2017 begon het ondernemersbloed ook bij Jan weer te kriebelen. Samen met Ed richtte hij CadeauKompas op.

Een bedrijf dat organisaties adviseert over producten waarmee nieuwe klanten worden geworven, de naamsbekendheid wordt versterkt of die fungeren als bedankje voor werknemers en goede klanten. ‘Weggevers’, zoals pennen en schrijfblokken, op maat gemaakte geschenkdozen als cadeau bij aankoop van een keuken, kerstpakketten en relatiegeschenken. Jan is fulltime actief voor het bedrijf en Ed ondersteunt met zijn netwerk en creativiteit. Het bedrijf onderscheidt zich door een aanpak waarbij samen met de klant een heldere strategie wordt uitgestippeld. Eén van de relaties van Ed was hier meteen zo enthousiast over, dat zij direct een groot gedeelte van hun promotionele producten bij Cadeaukompas heeft ondergebracht. Dit zorgde voor een ‘vliegende start’.

Jan: “Bij veel bedrijven zie je dat premiums en geschenken als sluitstuk worden gezien. De betreffende medewerker bestelt nog even snel even iets uit een catalogus of van een website, zonder goed na te denken welk product het best bij de boodschap past. Uit onderzoeken is gebleken dat het aandachtmoment en de versterking van de naamsbekendheid, veel groter kan zijn als men vaak denkt. Onze filosofie is dat we met de klant goed kijken naar de doelstelling van het cadeau(tje). Vervolgens gaan we samen op zoek naar het geschikte product waarbij wij met onze kennis kunnen adviseren over de vele mogelijkheden, of wat speciaal voor hun bedrijf gemaakt kan worden.

Zo wilde het beroemde stofzuigermerk Henry een sleutelhanger bij ons bestellen. Bij een leverancier in het verre Oosten hebben wij een sleutelhanger laten maken in de vorm van de stofzuiger met Henry zijn lachende gezicht aan de ene kant en zijn zusje Hetty aan de andere kant. De reacties op deze kleine reclamedrager waren zeer positief en bij fans van het apparaat, werd het zelfs een verzamelobject.

Daarnaast bedenken we ook campagnes waarbij we klanten helpen hun klantenbestand uit te breiden. Voor een groot BTB bedrijf bedachten we een actie waarbij een aantal potentiële klanten een Nokia-telefoon ontvingen. Bij de telefoon zat een brief met de datum en tijd waarop de telefoon zou afgaan. De actie werd een groot succes en opgepakt door bedrijven als IT detacheerder, Peak-IT en Inventum.

Inmiddels zijn we preferred supplier bij meerdere grote en kleinere organisaties. Voor hen werken we met een jaarplanning, waarin de verschillende acties, beurzen en andere uitingen worden besproken. Op deze manier krijgen wij een goed beeld van wat de klant wil uitstralen en het budget. Bijkomend voordeel is dat wij producten die wij op beurzen en bij leveranciersbezoeken tegenkomen, in ons achterhoofd kunnen houden en meenemen in onze voorstellen. Het is daarom ook belangrijk om tijdig na te denken over promotionele producten.

Voor Peak-IT maken wij bijvoorbeeld welkomstpakketten voor het personeel met bruikbare en herkenbare items in hun huisstijl. Als marketingcampagne voor de zorg hebben wij bijvoorbeeld ingehaakt op de berichtgeving in de media dat de telefoon het nieuwe vaatdoekje is qua bacteriën. Wij hebben een telefooncleaner ingezet die de telefoon oplaadt en middels Ozon/UV de smartphone desinfecteert. Dit is breed opgepakt door de landelijke en lokale media en heeft veel (gratis) publiciteit gegenereerd.

Nu de ‘R’ in de maand is krijgen we het weer druk met relatiegeschenken en kerstpakketten. Ook op dit gebied proberen we onderscheidend te zijn. Net als vorig jaar mogen we de kerstpakketten verzorgen voor de duizenden medewerkers van De Mandemakers Groep. Ed denkt mee over het thema, een persoonlijke boodschap en onderscheidende productinformatie. Ook proberen we het pakket zoveel mogelijk te personaliseren. Denk hierbij aan een ovenhandschoen en ovenschort met logo en veel producten uit de streek. Op onze website staat een uitgebreid assortiment kerstpakketten en relatiegeschenken. Voor grotere relaties kunnen wij een website maken geheel in look and feel van de klant waar werknemers zelf hun keuze kunnen maken. Naast standaard pakketten, kunnen wij ook pakketten op maat samenstellen. Al deze pakketten - en 6.500 producten om zelf een pakket mee samen te stellen - staan uitgestald in één van de grootste showrooms van Nederland. Deze gebruiken wij samen met een aantal collega’s om een complete ervaring te kunnen bieden.

MVO en duurzaamheid speelt tegenwoordig ook een rol. Wij weten precies wat er te koop is en hoe je dit als organisatie kunt ‘claimen’. Om onze klanten inspiratie te laten opdoen hebben we op onze website www.cadeaukompas.nl de cadeaukompasshop gelanceerd. Hier vind je in overzichtelijke categorieën een groot aanbod van meer dan 100.000 producten. Daarnaast werken wij nauw samen met een groot aantal specialisten. Wij kijken dan ook altijd of er eventueel een aanvulling of alternatief is zodat de klant er zeker van kan zijn dat er een goed onderbouwde keuze wordt maakt. Dit is zeker ook het geval met duurzame items. Waaronder veel MVO producten en projecten zoals Waka Waka (powerbanks) en Correctbook (uitwisbare notieboeken) maar ook biologisch katoen, bamboe en producten van gerecyclede petflessen. Daarnaast zijn wij zijn lid van PPP (Platform Promotional Products) en PSI. Onderdeel hiervan is de beoordeling van onze leveranciers op basis van o.a. arbeidsomstandigheden en aanwezigheid van giftige stoffen. Daarnaast zijn al onze producten gecertificeerd en toegelaten voor de EU.

Inmiddels hebben we met al onze leveranciers een goede relatie opgebouwd en werken we met de maximale kortingen en scherpe inkoopprijzen. Door onze lage overheadkosten (Jan zit in het pand van 100%NL en heeft geen personeel, red.) nemen we genoegen met een kleine marge en kunnen we messcherp aanbieden.”

Tijdens de monoloog van Jan knikt Ed regelmatig instemmend. Hij sluit het interview af met een kernachtige samenvatting. “Bedrijven die meer uit hun budget willen halen als het gaat om promotionele producten, die van onze kennis, ervaring en creativiteit gebruik willen maken, zijn van harte welkom. En bij ieder vrijblijvend kennismakingsgesprek nemen we een heerlijke Limburgse Vlaai mee. Altijd lekker voor je suikerspiegel na kermis haha.”

www.cadeaukompas.nl