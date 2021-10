‘Eenzaamheid is bij uitstek iets om met anderen te delen’

Onlangs was de ‘Week tegen Eenzaamheid’ in geheel Nederland. Eenzaamheid wordt in de meesten gemeenten nog steeds als groot probleem gezien, zowel bij jongeren als bij ouderen. WelzijnWonenPlus, een organisatie die kwetsbare thuiswonende mensen passende hulp geeft en biedt, organiseerde vanwege deze week drie inloopochtenden in Edam-Volendam. Hier kregen diegene met behoefte aan sociaal contact, de gelegenheid om samen een bakje koffie te drinken en nieuwe contacten te leggen.

Door Jo-Ann Klepper





Eén van de ochtenden vond de inloopochtend plaats in CuliCafé De Ontmoeting. Er kwamen, ondanks dat het een grote stap kan zijn om ‘er voor uit te komen’, toch drie mensen op af.

Toen deze drie mensen door onder andere Channa de Vries, consulent bij WelzijnWonenPlus, bij elkaar werden gebracht, ontstond er gelijk een gesprek. De mensen konden hun verhaal kwijt en adressen werden met elkaar besproken.

Zij waren niet bang om nieuwe sociale contacten te leggen en dat toonde aan hoe belangrijk het is om dit soort ochtenden te organiseren.

Channa de Vries merkt ook hoe belangrijk het is om mensen bij elkaar te brengen en vertelde een mooie anekdote over hoe mensen elkaar kunnen helpen: ,,Iedere week kregen wij een telefoontje binnen bij WelzijnWonenPlus van een oudere vrouw. Zij belde ons vanwege allerlei klusjes die zij zelf niet meer op kon lossen. Wij stuurden elke keer een vrijwilliger naar haar toe om deze klusjes op te lossen, totdat ik in contact kwam met iemand die net in Nederland was komen wonen. Hij beheerste de Nederlandse taal nog niet goed, maar hij was wel heel handig. De vrouw en de man heb ik vervolgens bij elkaar gebracht met het idee om deze twee mensen elkaar te laten helpen. De man zou telkens als de vrouw hulp nodig had de klusjes klaren en zij zou hem, onder het nuttigen van een kopje koffie, helpen de Nederlandse taal te beheersen. Zo gezegd, zo gedaan. Iedere week bezocht de man haar en hielp hij haar, totdat de vrouw uiteindelijk naar een verzorgingstehuis werd gebracht. Maar ondanks dat is er een hechte vriendschap ontstaan. Zij hebben nu nog steeds elke week contact of komen een kop koffie bij elkaar drinken.’’