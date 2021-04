Eerste Communie Spinmolen in Mariakerk

In de Mariakerk was afgelopen zondag de Eerste Communie voor de jongens en meisjes van de Spinmolen. Voorganger in deze feestelijke viering was pastoor Stomph.

Hoewel er wat problemen waren met de muziek via de laptop, lieten de Communicantjes zich hierdoor niet ontmoedigen en uit volle borst werden heel mooi de liedjes gezongen, wat hen een welverdiend applaus opleverde.

De kinderen werden door de pastoor volop in de viering betrokken met het klaarmaken van de tafel en het voorlezen van de gebeden. Op het einde van de viering was het grote moment daar dat de H. Hostie voor de eerste keer werd uitgereikt. Komende zondag zijn er in beide kerken weer Communievieringen.