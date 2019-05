Eerste Communieviering 38 leerlingen Springplank in Mariakerk

Zondagmorgen om 9.00 uur was de eerste van de zes Eerste Communievieringen in de Mariakerk dit jaar. De jongens en meisjes van groep 4A en 4B van de Springplank zaten voorin de kerkbanken tijdens deze feestelijke viering, waarin kapelaan Goos voorging.

Door de meisjes werden weer prachtige bruidsjurken gedragen en de jongens waren stoer gekleed. Onder leiding van de juffen Merith, Monica, Sandra en Leonie hadden de kinderen de liedjes en teksten goed ingestudeerd.

In totaal 38 kinderen ontvingen hun Eerste H. Communie tijdens deze viering. De kinderen werden volop bij de viering betrokken in de bomvol zittende kerk die fraai versierd was.