Eerste deel bestraten van de Botter afgerond

Enkele weken geleden zijn de stratenmakers van KWS gestart met het herbestraten van een deel van de Blokgouw 7. Nadat twee jaar geleden het gebied nabij de Tjalk en de Boeijer onder handen is genomen, zijn nu de straten Botter, Logger en Barkentijn aan de beurt.

In de loop der jaren is het wegdek hier flink verzakt. Een deel van de Logger naast de gracht is reeds gereed gekomen. De parkeervakken rond de bomen en het wegdek zijn reeds bestraat, zodat de bewoners hier hun auto’s kunnen parkeren.

Het bestraten is nu de bocht om gegaan bij de Botter bij de vrijstaande woningen die zicht hebben op de Lange Weeren en de N247. De planning is dat het herbestraten hier nog vóór de komende bouwvak wordt afgrond.