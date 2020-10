Eerste en meteen forse thuiszege FC Volendam

In de eerste thuiswedstrijd zonder publiek knalde er vlak voor de aftrap nog fraai siervuurwerk in de straten rondom het stadion van FC Volendam en de start tegen Jong PSV was ook voortvarend. Daarna had de ploeg van trainer Wim Jonk weer moeite met zichzelf en de eveneens energieke jonge tegenstander. Maar in de tweede helft kwam een ander Volendam uit de kleedkamer en volgde er echt vuurwerk vanaf minuut één, wat resulteerde in een 5-1 overwinning.

Door Eddy Veerman

,,Hier kunnen we mee verder”, zei Marco Tol na afloop. De centrale verdediger werd uitgeroepen tot Man of the Match, was verdedigend wederom betrouwbaar en aan de bal tevens een meerwaarde. Eén nauwkeurigheidsfout betekende bij 4-0 wel meteen de enige tegentreffer. ,,Net even een moment van nonchalance”, erkende de Volendammer. ,,Maar verder was ik steeds gefocust, ik zat er lekker in vanaf het begin, speelde met durf, voelde me comfortabel met m’n dribbels en ik kon ook andere spelers coachen.”

De thuisploeg begon zonder de disciplinair geschorste Jari Vlak en trainer Wim Jonk ruimde een basisplaats in voor de Italiaanse huurling van Inter Milaan, Samuele Mulattieri, als spits. Zoals gezegd begon Volendam nog voortvarend, maar Martijn Kaars, startend vanaf rechts, zag de vrijstaande Franco Antonucci niet. Daarna was er te weinig diepgang, kwam Antonucci er niet lekker in en was Ibrahim el Kadiri te nadrukkelijk op zoek naar een eigen succesmoment. Zodra de Eindhovenaren druk op de bal zetten, kwam Volendam daar niet goed onderuit. In de laatste seconde kwam Derry John Murkin er een keer goed doorheen, maar werd de bal voor de doellijn weggehaald voordat Kaars binnen kon tikken. Jong PSV sneed er met snel positiespel een paar keer doorheen en één keer moest Marco Tol met een sliding ingrijpen, om een scoringskans te verijdelen.

Direct na rust legde Volendam een bak energie in het vastzetten van PSV, maakte het aan de bal ook snellere en betere keuzes en was er continu diepgang. ,,We hadden in de eerste helft niet de rust aan de bal, om van de ene naar de andere kant te gaan en dan in één keer die bal tussendoor te spelen. Dat hadden we in de tweede helft wel. Daardoor zag het spel er frisser uit. Zij hebben technisch vaardige spelers, maar we hebben het goed opgepakt na rust. Tegen Jong FC Utrecht en NEC hadden we ook goede fases, maar in tegenstelling tot tegen Utrecht gingen de kansen er nu wel in. En Jong PSV wist niet meer waar ze het moesten zoeken.”

Kaars en Mo Betti kwamen in de eerste minuten al goed door en vijf minuten na rust was het raak, toen Alex Plat teruglegde op Antonucci, wiens poging licht getoucheerd werd en tot de openingstreffer leidde. Kaars had daarna weer een schietkans, waarna Volendam goed weg kwam, toen diezelfde Kaars de bal voor de eigen doellijn weghaalde. Daarna liep Jong PSV vooral achter Volendam aan. En reeg de ploeg van Jonk de gevaarlijke momenten aaneen. De fraaie 2-0 kwam van Boy Deul, na een pass Antonucci en een tussentijdse aanname van Muttieri. De Italiaan koppelde vervolgens techniek aan vechtlust en dacht de 3-0 in een leeg doel te kunnen schieten, maar uit balans geraakt, ging de bal naast.

De inmiddels binnen de lijnen gekomen Nick Doodeman leverde vervolgens drie assists af, die achtereenvolgens na mooie aanvalsopzetten door Deul, Muttieri en de eveneens – als invaller – debuterende Griek Giannis Iatroudis tot doelpunt werden gepromoveerd. Jonk liet ook Calvin Twigt van Jong Volendam debuteren.

Maandag wacht Jong AZ in Alkmaar. ,,Daar hebben we nog iets recht te zetten”, wist Marco Tol.

FC Volendam: Nordin Bakker; Mohamed Betti, Brian Plat, Marco Tol, Derry John Murkin; Martijn Kaars (74' Leon Maloney), Boy Deul (88' Calvin Twigt), Alex Plat, Ibrahim El Kadiri (74' Nick Doodeman); Francesco Antonucci (82' Samir Ben Sallam), Samuele Mulattieri (82' Giannis Iatroudis).

Jong PSV: Vincent Müller; Shurandy Sambo (81' Tijn Daverveld), Mees Kreekels (81' Dennis Vos), Luis Felipe, Justin de Haas; Ismael Saibari, Emmanuel Matuta La Nkenda Nosa, Robin Schoonbrood, Richard Ledezma, Mathias Kjølø, Kristófer Kristinsson (62' Damian Timan).