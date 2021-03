Eerste lammetjes zijn al geboren

In de stal van Melkveebedrijf Peter en Bertine Willig aan de Hoogedijk 58 te Katwoude zijn de eerste lammetjes al geboren. Ondanks de kou werd het eerste lammetje geboren op 1 maart. Inmiddels zijn er al meerdere lammetjes in de stal te bewonderen.

Daaronder ook een zwart schaapje. Ook zijn in de stal enkele kalfjes te zien, die kort geleden ter wereld zijn gekomen. De lammetjes en kalfjes zijn te bezichtigen in de stal achter de boerderij.

Als de temperatuur wat aangenamer wordt kunnen we de lammetjes al dartelend weer in de weilanden aanschouwen. Bij de familie Beets aan het Edammerpad worden de eerste lammetjes tegen het einde van deze maand verwacht. Het is een teken dat de lente zich weer aankondigt.