Eerste nederlaag FC na vijftien wedstrijden

Wat FC Volendam ook probeerde, het had maandagavond wellicht nog uren kunnen voetballen tegen Jong FC Utrecht, zonder succes. Was het tegen Jong AZ en Telstar nog verwonderlijk dat Volendam op één doelpunt bleef steken en kreeg het genoeg kansen om te winnen; op sportpark Zoudenbalch domineerde de ploeg van trainer Wim Jonk beide helften, met dat verschil dat er dit keer slechts een enkele kans werd gecreëerd. Oneffenheden achterin leidden na vijftien wedstrijden zonder nederlaag het eerste verlies van 2020 in: 2-1.

Kenmerkend was het moment vlak voor tijd, toen de gelijkmaker alsnog leek te vallen, maar invaller Jelle Duin het doel in scoringspositie te hoog zocht. Het was één van de spaarzame momenten dat Volendam niet alleen dreigend maar ook echt gevaarlijk was.

In de eerste helft hadden de bezoekers de storm in de rug en probeerden FC Utrecht niet te laten voetballen. De ploeg uit de domstad liet onlangs tegen Jong Ajax (7-2 winst) zien wat het aan kwaliteit herbergt en kwam ook nu vroeg op voorsprong door Hilterman, die na een pass vanaf de zijkant Kevin Visser en Micky van de Ven in het centrum te slim af was. Nordin Bakker moest daarna nog een schot neutraliseren. Volendam dacht snel tegen te scoren, maar de ingestudeerde corner met een raak koppende Jari Vlak werd afgefloten omdat een medespeler buitenspel stond.

Een andere kans (vier-tegen-drie-situatie) ging verloren, toen Martijn Kaars de bal knullig verspeelde, terwijl hij Jari Vlak alleen voor de keeper kon zetten. Die onnauwkeurigheid in de balbehandelingen brak de Volendammers vaker op. De jacht op de snelle gelijkmaker werd na twintig minuten nog wel beloond (de slim lopende Kaars werd weggestoken door Gijs Smal en het inzetje rolde via binnenkant paal over de lijn voor 1-1), maar haast en slordigheid werkten elkaar daarna tegen.

Aan de rechterkant lag de meeste ruimte, maar Nick Doodeman had geen verrassingselement in zijn spel. ,,Daardoor haalde je geen voordeel, wat daar wel te halen viel”, concludeerde Wim Jonk. Franco Antonucci probeerde het met twee vrije trappen en met een omhaal na een pass van Jari Vlak, maar tevergeefs.

Volendam oogde – met én zonder bal – achterin voor rust al een paar keer kwetsbaar en dat ging daarna verder en kostte de ploeg al snel een tweede tegendoelpunt. Met twee passes sneed de thuisclub door het hart, Noah Fadiga liet Velanas lopen en Kevin Visser pakte ‘m niet op, waarna de aanvaller koel afrondde. ,,Compactheid is alles, we sloten niet goed aan en Velanas ging er dan vaker slim tussen lopen.”, zag Jonk.

Volendam kon weer opnieuw beginnen, maar het slaagde er nauwelijks in Jong FC Utrecht helemaal uit elkaar te spelen. Na de rode kaart van Lonwijk (charge op Antonucci) waren er twee vlotte combinaties, maar het schot van invaller Ibrahim el Kadiri miste power en die van Antonucci zeilde over. ,,In die laatste fase wilden we allemaal de assist geven, maar we moeten meer geduld opbrengen en ze stuk spelen. Juist de eindpass was vaak niet goed”, baalde Alex Plat. ,,Maar er is nog niks aan de hand. Vrijdag moeten we er gewoon weer staan tegen Go Ahead Eagles.”

FC Volendam: Nordin Bakker, Noah Fadiga, Kevin Visser, Micky van de Ven, Gijs Smal, Alex Plat, Jari Vlak (73 Boy Deul), Francesco Antonucci, Nick Doodeman (66’ Jelle Duin), Martijn Kaars, Derry John Murkin (70’ Ibrahim el Kadiri).