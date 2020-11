Eerste paal geslagen nieuwe Vincentiusschool

Een feestelijk moment was er donderdagmiddag jl. aan de W. Tholenstraat. In het bijzijn van alle leerlingen van de Vincentiusschool werd hier de eerste paal geslagen voor een prachtig nieuw schoolgebouw.

Er moest even gewacht worden op de aanvoer van nieuwe betonnen palen, maar na een kort oponthoud kon directeur Evert Kroon een toespraak houden. Hij nam daarna samen met de jongste en de oudste leerling plaats in de cabine van de heistelling.

Door Kees Tol van Klies en Jozefbouw, werd het aftellen van 10 tot 0 ingezet, en daarna werd formeel de eerste paal geslagen. Na de feestelijke handeling was er voor alle leerlingen een traktatie, want er werden oliebollen uitgedeeld. Het streven is erop gericht om de bouw nog vóór de zomervakantie van 2021 af te ronden.