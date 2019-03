Eerste Vormselvieringen van 2019 in de parochie

De Vormselvieringen zijn weer van start gegaan in de Parochie HH. Maria en Vincentius. Donderdagavond om 19.00 uur was in de Mariakerk de eerste Vormselviering van dit jaar voor de leerlingen van groep 8 van de Springplank en de J.F. Kennedyschool. Hierbij werd de zang verzorgd door Petra Braan en Aletta Schilder. Hulpbisschop Jan Hendriks was naar Volendam gekomen om weer het H. Vormsel toe te dienen bij de jongens en meiden.

Boven het altaar hingen foto’s en tekeningen van de Vormelingen van de twee scholen. In de Sint Vincentiuskerk is dinsdagavond de Vormselviering voor drie klassen van de Sint Petrusschool. De laatste twee Vormselvieringen van dit jaar zijn op donderdag 7 maart om 19:00 uur in de Sint Vincentiuskerk voor de Blokwhere, ’t Kofschip en de Jozefschool. Dinsdag 19 maart om 19:00 uur in de Mariakerk is de laatste Vormselviering voor de leerlingen van de Nicolaasschool, Sint Vincentiusschool en de Spinmolen.