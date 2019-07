Eerste wandeldag van de Vierdaagse

Met ideale weersomstandigheden vond de eerste wandeldag van de Vierdaagse plaats. Er doen zo’n 60 Volendammers mee. De meeste lopers doen aan de 40 km mee. Langs de route zaten tientallen dorpsgenoten om de lopers aan te moedigen.

Voor zover bekend waren er geen uitvallers. De eerste wandeldag had Elst als hoofdpodium. ‘s Morgens was het fris, maar in de loop van de ochtend werd het aangenaam weer. Het cateringteam van ‘n Loopie zorgde voor eten en drinken voor 135 leden waaronder 50 Volendammers.

De start van de Vierdaagse was super en de vooruitzichten zijn eveneens top te noemen. Morgen meer over de 103 editie van de Vierdaagse