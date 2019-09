EHBO neemt na 43 jaar afscheid van voorzitter Cor Tol

Traditiegetrouw werd in de eerste week na kermis de eerste gezamenlijke herhalingsavond in het Don Bosco College gehouden. Het herhalingsseizoen 2019-2020 werd geopend door de nieuwe voorzitter Tom Veerman, waarna Ellie Barends, docent instructeur Eerste Hulp, een presentatie verzorgde over ongevallen in en op het water.

Na de presentatie werden de jubilarissen in het zonnetje gezet. En toen was het moment, waarvan men wist dat het ooit zou komen, daar. Na 43 jaar voorzitterschap had Cor Tol tijdens de laatste bestuursvergadering aangegeven dat hij de hamer definitief zou neerleggen.

Cor werd na zijn speech beloond met een daverend applaus en uit handen van zijn opvolger kreeg hij cadeaubonnen, bloemen en een Certificaat van Voltooiing uitgereikt.