Janine Bond kan aanvraag van standaard voor (foto)boeken niet aan

Eigen creatie leidt tot eigen bedrijfje

In tijden van nood en leegte slaan mensen aan het omdenken, of komen zelfs tot een carrièreswitch. Niet dat Janine Bond dat van plan is, maar zonder dat zij aanvankelijk de intentie daartoe had, heeft zij – nu haar werk in de evenementenbranche volledig stilligt – een eigen bedrijfje opgestart: Look a book. Ontstaan vanuit haar eigen creatie, met het vervaardigen van een houten standaard om foto-albums of (tafel)boeken opengeslagen te tonen. In no-time is er een run op ontstaan.

Door Eddy Veerman

Ze rolde net uit geweldige events als Vrienden van Amstel Live en Business Boost in Ahoy, toen de (evenementen)wereld tot stilstand werd gebracht. ,,Ik werk sinds 2012 in die branche en sinds 2017 verhuur ik mezelf als freelancer, word ik bijvoorbeeld ook vaak door mijn oude opdrachtgever ingezet. Op de mooiste klussen in Nederland, zoals eerdergenoemde evenementen, maar ook Vliegende Vrienden en in mei zouden we de Ahoy-versie van Beste Zangers Live gaan doen. Bij het ene evenement ben ik met het team eindverantwoordelijk voor alles, van de veiligheidsmensen, verkeersregelaars, tot de artiesten en de sprekers. Bij Vrienden van Amstel ben ik assistent van de uitvoerend producent. Daar zitten we dan drie weken met elf tot veertien shows, maar soms bouwen we iets twee weken op, voor een show van één dag. Het is een bizarre wereld.”

,,Alles is voorlopig geschrapt, richting later dit jaar of volgend jaar. Vorige week vond er wel een evenement doorgang, maar dan door middel van een livestream. Normaal gesproken ontvangen we daar drieduizend mensen, die kijken en luisteren naar de sprekers op het podium. Nu mochten de gasten er fysiek niet bij zijn. Het leidde echter wel tot een dubbel aantal views. Het was heel leuk, maar ook heel anders. Bij een voetbalwedstrijd zonder publiek voelt het immers ook afstandelijk. Normaal zit je tijdens de crewcatering gezellig, maar nu met drie meter ertussen, dat is zo gek.”

‘Ik dacht:

dan maak ik

het toch zelf’

,,Ik heb collega’s die nu twee maanden van huis zouden gaan om voor het Eurovisie Songfestival aan de slag te gaan en die zitten nu thuis. We hebben niet te klagen, want normaal gesproken kunnen we prima ons brood verdienen en we slaan ons er wel door heen. Beseffende dat het lang niet voor iedereen geldt. Het is wel gek, want ik zou nu in mijn piekmoment zitten qua evenementen. Ik kan wel meer genieten van ons kleine mannetje, maar ben een slechte stilzitter. Daarom begon ik thuis met allerlei klusjes. Ik wilde iets met mijn fotoboeken, dat ze meer zichtbaar zouden worden. Ik zocht een standaard, zodat je er vanuit de bank op uit kan kijken. Bij het googelen was het telkens net niet wat ik wilde. ‘Dan maak ik het toch zelf’, dacht ik.”

,,Zo gezegd zo gedaan. Met hout ben ik handig, ik kan bijvoorbeeld ook kastjes maken. Het moet wel redelijk rechttoe rechtaan zijn”, glimlacht Janine. ,,Toen een vriendin het bij ons zag staan, viel het haar op en ze vroeg waar ik het had gekocht. ‘Hier in de schuur gemaakt’, zei ik. Toen is het balletje gaan rollen. Een vriendin van mij, Ida de Boer, is goed met social media en fotografie. Zij hielp me en in drie weken tijd had ik ruim dertig aanvragen en heb ik het ondertussen al kunnen uitbesteden aan een bedrijf wat normaal gesproken decors bouwt voor onze evenementen. Die mannen zitten ook stil en waren blij met deze klussen. Inmiddels is het te koop bij Cas Sombroek en Pronto, gaat er een webshop de lucht in, heb ik cadeaubonnen laten vervaardigen en zit ik van de week met een partij die online fotoboeken maakt.”

,,Het is eigenlijk een perfect cadeau voor Moederdag. In deze tijden zijn veel mensen bezig met fotoboeken en het is zo zonde die albums dicht in de kast te laten staan of liggen. Dan is dit een mooie oplossing.”

Voor vragen is Janine bereikbaar via:

janine@look-a-book.com. Zie op instagram/facebook: @lookabook_jb

en eind deze week gaat de website live: www.look-a-book.com