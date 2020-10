Bedrijf in Beeld

Eigenlabel breidt uit met merchandise-afdeling

Al ruim twintig jaar weet men Crelis Schilder te vinden als het gaat om het opzetten van een eigen kledinglijn of het realiseren van unieke bedrijfskleding of corporate fashion. De vele jaren ervaring en het steeds verder groeiende netwerk van de Volendammer resulteerden in 2016 in de oprichting van Eigenlabel Clothing Customizers. Sindsdien staat het bedrijf bekend als dé specialist als het gaat om kleding customizing voor zowel beginnende als bestaande bedrijven en organisaties. Onlangs is Eigenlabel uitgebreid met een merchandise afdeling. ,,Eigenlabel Merchandise focust zich op alles wat geen kleding is”, licht Crelis toe.

Door Kevin Mooijer





,,We zijn producent en groothandel van relatiegeschenken, kerstpakketten en eindejaarsgeschenken en zijn specialist in unieke merchandise. Van een balpen met jouw logo tot de reclame op de buitengevel en het wagenpark, zolang het maar bijdraagt aan het promoten van het merk. Vroeger zei ik altijd ‘alles waar een logo op gedrukt kan worden, kunnen we regelen’, en dat is nu opnieuw van toepassing.”

Dit is vooral ontstaan doordat er vraag bestond vanuit de klanten in de kledingbranche naar juist wat meer unieke, afwijkende merchandise artikelen, om hun productenpakket completer te maken, en de uitstraling meer onderscheidend. En dan niet eens alleen met mode-accessoires, maar juist zelfs meer praktische gebruiksvoorwerpen, maar dan wel passend in hun straatje.

De kracht van Eigenlabel Merchandise zit hem in de persoonlijke aanpak. ,,Doorgaans is het zo dat wanneer men naar een willekeurige merchandise-groothandel gaat om promotiemateriaal of relatiegeschenken af te nemen, zij een catalogus ter dikte van de Gouden Gids voor hun neus krijgen. En in sommige gevallen krijgt de klant de link naar een webshop met daarin oneindig veel producten. In feite word je aan je lot overgelaten. De kans dat de klant juist dat perfecte geschenk of product vindt is nihil, daarom kiezen wij voor een meer persoonlijke aanpak.”

Eigenlabel beschikt in het hart van Volendam over twee showrooms voor de Clothing en Merchandise bedrijfstakken. ,,We nodigen de klant uit om bij ons in de showroom langs te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, dan gaan we zelf bij de klant langs. De insteek is hoe dan ook om mee te denken met de klant. Stel dat een klant contact opneemt met als doel het kiezen van een relatiegeschenk.”

,,De makkelijkste weg zou natuurlijk zijn om dan dus een tien centimeter dikke catalogus op tafel te gooien, maar wij gaan voor een uniek, gepersonaliseerd product of pakket voor iedere klant. Waarom geef je een geschenk? Aan wie geef je het? Wat is het budget? Op basis van de antwoorden die daaruit voortvloeien komen we met een aantal verschillende suggesties.”

,,Vervolgens krijgen we een steeds duidelijkere indicatie van het gewenste relatiegeschenk. Wanneer alle puzzelstukjes op z’n plaats zijn gevallen bedrukken we de producten met het logo van de klant en leveren we het af bij de blije ontvanger.” Deze werkwijze onderscheidt Eigenlabel van de concurrentie. ,,Onze kracht ligt in de persoonlijke aanpak. We gaan door tot we het perfecte product hebben gevonden. Voor minder doen we het niet.”

Jarenlang heeft de focus van Eigenlabel op textiel gelegen. ,,De roots van mijn partners Frank Moos en Raffi Yelkenci liggen in de textielbranche. In die sector hebben we inmiddels een mooie marktpositie veiliggesteld met Eigenlabel Clothing Customizers. Toch bleek op de achtergrond dat er nog altijd vaak vraag was naar relatiegeschenken en corporate merchandise. Die markt hebben we vanwege de groei van Eigenlabel Clothing lange tijd onberoerd gelaten, maar onlangs kwam het geschikte moment voorbij om de merchandise bedrijfstak te realiseren.”

Crelis zelf komt uit de wereld van relatiegeschenken en unieke merchandise, dus de oprichting van Eigenlabel Merchandise was gauw in kannen en kruiken. ,,Vanwege mijn achtergrond heb ik altijd de ambitie gehad om een merchandise-tak op te richten. Die insteek - tezamen met de onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt en het niet op één paard willen wedden - heeft gezorgd dat we tijdens de tweede helft van dit jaar Eigenlabel Merchandise gelanceerd hebben.”

,,Het was een logisch moment om de splitsing te realiseren. Vanaf heden kunnen we onze klanten dus van dienst zijn met Eigenlabel Clothing én Eigenlabel Merchandise. En met klanten bedoelen we natuurlijk niet alleen bedrijven, maar ook verenigingen, bands, artiesten, vloggers en influencers die merchandise willen verkopen. Iedere organisatie, bedrijf, artiest of club verdient het om een merk te worden en de eerste stap in de juiste richting zet je bij Eigenlabel Merchandise.”

Ga voor meer informatie naar www.eigenlabelmerchandise.nl. ,,Neem gerust contact met ons op voor een geheel vrijblijvend advies, of gelijk een offerte als je al weet wat je zoekt.”

EL Merchandising BV

Dieselstraat 4a

1131 JZ Volendam

e-mail: merchandise@eigenlabel.nl

telefoon: 085-0449354