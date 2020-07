Eindelijk weer een gymstuif binnen in De Kreil

Vanwege de coronamaatregelen mocht er ruim drie maanden niet gesport worden in de zaal. Ook de wekelijkse gymlessen van gym- en turnvereniging St. Mauritius op woensdagmiddag in sportzaal De Kreil konden niet doorgaan.

Maar woensdag 1 juli mocht er ook weer binnen gesport worden. Vanwege dit feestelijke moment werd er weer een gymstuif gehouden, wat gebruikelijk is zo vlak voor een schoolvakantie. In de zaal was een parkoers uitgezet met verschillende sport- en gymattributen.

Kees Klouwer, van de afdeling sportzaken van de gemeente, was uitgenodigd om de opening te verrichten met het doorknippen van een lint. Toen de rood-witte linten doorgeknipt waren renden de kinderen naar binnen om zich sportief te vermaken.