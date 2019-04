Elf Lintjes uitgereikt in Edam-Volendam

In het kader van de jaarlijkse lintjesregen had burgemeester Lieke Sievers de eer dit jaar aan elf inwoners een Koninklijke Onderscheiding te mogen uitreiken. Op vrijdagmorgen om 9.30 uur vond in de raadszaal van het Stadhuis aan het Damplein 1 in Edam de eerste bijeenkomst plaats, waar drie inwoners gedecoreerd werden, t.w. Frank Bakker, Boudien van Putten-Willenbroek en Ria Conijn-Uitentuis. Zij kregen de versierselen opgespeld behorende bij het Lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau.

Zeven Lintjes uitgereikt in Vergadercentrum

Vrijdagochtend om 11.00 uur vond in het gemeentelijk vergadercentrum aan de Schepenmakersdijk 16 in Edam een tweede bijeenkomst plaats in het kader van de Lintjesregen. Hier werden zeven inwoners gedecoreerd. Zes van hen kregen de versierselen opgespeld behorende bij het Lidmaatschap en één behorende bij Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dit waren het echtpaar Joke Zwarthoed-Kwakman en Jaap Zwarthoed, Afra Bakker-Vermeulen, Joop Veerman, Jaap Tol (Bliek), Jan Tol (Nonnie) en Albert Binken (die een Ridderorde kreeg). Op een later moment wordt het laatste ‘lintje’ uitgereikt aan Gerrit Woestenburg. Hij was namelijk verhinderd om bij de uitreiking aanwezig te zijn.