Elfstedentocht op ijsbaan “De Westfries” in Hoorn

Er was afgelopen vrijdag géén schaatsles voor de 257 kinderen die deelnemen aan het jeugdschaatsen van IJsclub Volendam. Op kunstijsbaan “De Westfries” in Hoorn werd de Elfstedentocht door de kinderen geschaatst. De elf stempelposten waren Westfriese dorpen en plaatsen.

Ook het bekende “Gele Bruggetje” dat enkele jaren geleden door vrijwilligers van de ijsclub gemaakt is, stond op het ijs. Hier moesten de jongens en meisjes bukkend onderdoor schaatsen. Na het behalen van alle stempels kregen de kinderen een medaille uitgereikt. Tevens was er na dit weer geslaagde schaatsevenement een traktatie. Er was wel minder publieke belangstelling als andere jaren.