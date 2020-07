‘De regering hoort geen leugens te verspreiden’

Elisa Wolters verbijsterd over Code Rood Portugal

Vila Nune - ,,Waarom het reisadvies is aangescherpt? Dat vragen wij ons - samen met vele andere accommodatiehouders en de Portugese overheid - ook iedere dag af”, begint Elisa Wolters op de vraag waarom het RIVM Code Oranje/Rood afgeeft voor Portugal.

Door Jan Koning

,,Portugal is een van de veiligste landen in Europa”, gaat Elisa verder. ,,Er zijn in Porto - waar Casa Fontelheira een klein uurtje van vandaan is - vanaf 5 juni al geen coronabesmettingen meer geconstateerd. In onze gehele regio zijn er vanaf het begin van de uitbaak maar 21 gevallen geconstateerd. Dan te bedenken dat regio Cabeceiras de Basto ongeveer net zo groot is al geheel Waterland.”

Elisa is in zak en as. De Volendamse runt samen met haar gezin Casa Fontelheira. Een luxe kleinschalige glamping in Vila Nune in het prachtige noorden van Portugal. ,,Nadat de Portugese regering een aantal maanden terug Code Rood had afgegeven, zagen we het voorseizoen al in duigen vallen. We waren verplicht om onze gasten vouchers te geven en gratis om te boeken naar 2021. Dit komt feitelijk dus neer op twee jaren verlies. Toch hadden we hier nog begrip voor. Wat er nu echter vanuit Nederland gebeurt, daar kunnen we weinig begrip voor opbrengen.”

Op 15 juni mocht Casa Fontelheira met goedkeuring van de Portugese overheid weer open. Wolters ,,We draaiden gezellig en waren blij dat we onze gasten weer mochten ontvangen. Het was superleuk en onze gasten hadden er echt super veel zin in. Er waren hier zelfs een Nederlandse en Portugese IC-arts, een huisarts uit Nederland en een laborant uit België die na de drukke periode echt aan vakantie toe waren.”

,,En die het veilig genoeg achtte om hier naar toe te reizen”, valt schoondochter Sanne Veer (25) bij. Ook zij is verbijsterd over de berichtgeving in de Nederlandse media. ,,Iedereen hier in Portugal vraagt zichzelf af hoe het mogelijk is dat het land wordt weggezet als onveilig. Volgens het NOS Journaal van afgelopen 6 juli baseert Nederland het advies op informatie van het RIVM. Zij baseren zich op hun beurt weer op internationale criteria en geven aan dat het ondoenlijk is om adviezen op wijkniveau te geven. Daarmee geven zij dus eigenlijk aan dat het niet om de gehele regio gaat. Toch hebben ze besloten het reisadvies aan te scherpen. Dit terwijl het Direcao Geral Da Saude, zeg maar het Portugese RIVM, heeft vastgesteld dat er vanaf 5 juni geen enkele besmetting meer is geconstateerd in Porto.”

Portugal heeft op 1 juli de landgrens met Spanje geopend en later die dag heeft Nederland het advies aangescherpt. Sanne: ,,Waarom? Dat vragen we onszelf iedere dag af? Waarom scherpt Nederland het reisadvies aan. Dit terwijl een land als Portugal, die in het begin van de uitbraak direct in lockdown ging, de grenzen nooit zal openen als ze dreiging zien. Daarbij komt nog het feit dat de FIFA heeft besloten de finale van de Champions League in Lissabon te houden. Juist omdat gebleken is dat dit een van de veiligste landen van de wereld betreft. Hoe verklaar je dan een Code Rood/Oranje voor bepaalde delen van Portugal? Wie kan je dit nog uitleggen?”

Sanne: ,,Wij hebben alle begrip voor het feit dat elk land probeert om toeristen in eigen land te houden. We vinden het echter niet kunnen dat ze dit doen door regelrechte leugens te verspreiden in de media.” Elisa: ,,Dat is toch eigenlijk bizar? De regering hoort zich te beroepen op feiten. Door speculaties te verspreiden worden de mensen bang gemaakt. Want dat is het in feite. Pure bangmakerij. En heel Portugal – en ook Spanje heb ik begrepen – heeft er onder te lijden. Ik zit hier, net zoals vele andere gedupeerde accommodatie-eigenaren met de handen in het haar en helaas kunnen we er helemaal niets aan doen. Het zorgt voor onbegrip en radeloosheid. We hebben het hier met hart en ziel opgebouwd en zien het nu door leugens van de Nederlandse overheid totaal in duigen vallen.”